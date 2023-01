Violenza sessuale in ascensore a Monza/ Bloccato in flagranza e arrestato 33enne

Secondo la testimonianza raccolta dagli agenti della Mobile, l’uomo si sarebbe infilato nell’ascensore quando la 38enne era entrata per raggiungere la propria abitazione. Come spiegato dall’addetto alle pulizie e da altri condomini, l’uomo sarebbe entrato nel vano proprio qualche istante dopo la donna, che abita nello stabile dove ha subito violenza sessuale.

L’uomo, portato in caserma,sottoposto a divieto di avvicinamento per stalking nei confronti di un’altra donna, come spiega l’Ansa. La vittima di stalking è residente proprio nello stesso condominio dove è avvenuto l’abuso in ascensore. Solo il giorno prima, lo stesso uomo era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Si era infatti recato in biblioteca, dove una dipendente aveva chiesto aiuto per il suo comportamento molesto. Dopo la violenza sessuale, l’aggressoree sono state avviate le procedure per l’espatrio.