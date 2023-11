Violenza sessuale nei conflitti armati come crimine di guerra/ Germania li perseguirà anche all’estero

Il Governo tedesco ha approvato un disegno di legge che considererà la violenza sessuale nei conflitti armati un crimine di guerra contro l’umanità. Si tratta di una misura che consentirà ai tribunali tedeschi di perseguire tali crimini, applicando la giurisdizione universale anche per casi avvenuti all’estero. La normativa entra in un contesto di crescente preoccupazione per la violazione dei diritti umani. A sottolinearlo, di recente, è stato anche il ministro della giustizia Marco Buschmann, parlando dell’importanza del diritto penale internazionale alla luce della guerra in Ucraina.

Vaccino Covid, in Germania ancora poche dosi somministrate/ Il ministro Lauterbach: "Vi aiuta a proteggervi"

Il ministro della famiglia Lisa Paus ha invece espresso la sua indignazione e la sua condanna per la violenza sessuale, chiedendo una reazione della politica tedesca alle atrocità. Parlando dell’attacco terroristico subito da Israele per mano di Hamas lo scorso 7 ottobre, ha condannato fermamente gli abusi perpetrati dall’organizzazione terroristica contro le donne ebree durante l’assalto. La Germania ha in questo modo riaffermato il suo impegno nella lotta globale contro la violenza sessuale in contesti bellici, sottolinea Agenzia Nova.

Oman al voto con l'intelligenza artificiale/ "Urne virtuali" tramite un'app sul cellulare

Violenza sessuale come crimine di guerra nei conflitti armati: la legge

Il progetto di legge che considererà la violenza sessuale nei conflitti armati come un crimine di guerra è stato avanzato dalla coalizione guidata da centrosinistra, che ha approvato un provvedimento del Ministero della Giustizia che consente una modifica al codice penale tedesco. Ciò consente alla Germania di indagare su tali crimini commessi all’estero in base al principio della “giurisdizione universale”.

L’attuale definizione di crimini di guerra viene dunque ampliata per comprendere la violenza sessuale, la schiavitù sessuale e l’interruzione forzata della gravidanza. “La violenza sessuale, soprattutto contro le donne, è stata a lungo utilizzata nei conflitti mondiali dai terroristi, sistematicamente nei conflitti armati e come arma tattica”, ha affermato all’AFP Lisa Paus, ministro tedesco per la famiglia. Berlino vuole rafforzare “i diritti delle vittime di questo orribile crimine dando loro l’opportunità di prendere parte attiva al processo penale” come co-querelanti, ha detto Paus.

Serbia, Vucic scioglie Parlamento: elezioni anticipate il 17 dicembre/ Fatali le proteste di massa

© RIPRODUZIONE RISERVATA