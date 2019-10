Violenza sulle donne, maglia in vendita da Carreffour/ Cirinnà “Chiariscano subito”

Sta facendo il giro del web la maglia in vendita nei supermercati Carreffour ritenuta offensiva nei confronti della donna. Sulla t-shirt di colore blu c’è una stampa con la scritta in inglese “problem solved”, che significa problema risolto. Una didascalia messa a corredo di un’immagine stilizzata di una donna che urla nelle orecchie di un uomo, e con la reazione successiva di quest’ultimo che allunga il braccio, facendo poi crollare la compagna. A denunciare la vicenda è stata la nota parlamentare del Partito Democratico, Monica Cirinnà, che ha ripubblicato la foto della maglietta in questione sulla propria pagina ufficiale Twitter, con l’aggiunta del pensiero: “Ho appena visto questa maglietta in vendita al Carrefour. Se una donna parla troppo, meglio liberarsene? L’azienda sposa questo messaggio? Gravissimo, specie in un paese in cui la violenza contro le donne è notizia di ogni giorno. Chiariscano, o dovrò buttare la mia tessera”.

LE REAZIONI ALLA MAGLIA IN VENDITA DA CARREFFOUR CHE INCITA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Contraria alla t-shirt anche la senatrice democratica Valeria Fedeli, capogruppo in commissione diritti umani. “È gravissimo – scrive – che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che una nota catena di supermercati si metta a disposizione per distribuirle. In un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa – aggiunge – la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni è un fatto intollerabile”. La Fedeli si è poi rivolta alla nota catena di supermercati francesi, chiedendo l’immediato stop alla vendita della maglia: “L’azienda Skytshirt fermi subito la produzione e Carrefour Italia ritiri immediatamente il prodotto dai propri negozi”. Infine il pensiero di Valeria Valente, presidente della Commissione femminicidio: “Vi pare normale che in un Paese dove viene uccisa 1 donna ogni 2 giorni si possa mettere in vendita una t-shirt del genere?”. Il caso si sta allargando a macchia d’olio e sui social e sul web sta causando numerosi dibattiti.

