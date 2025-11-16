La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per una sentenza riguardante un caso di violenza domestica

Ma ci diamo veramente da fare per eliminare la violenza sulle donne in ogni sua forma? L’Italia ancora una volta – non è la prima- è condannata dalla Corte europea dei diritti umani per aver violato gli obblighi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa.

VITA LAVORATIVA & PENSIONI/ Il paradosso italiano che pesa sulle donne

È un trattato internazionale a cui hanno aderito i 27 Paesi dell’Ue e la Corte vigila sull’esecuzione delle sentenze. Ed è proprio una sentenza sulla violenza domestica – Sentenza Scuderoni contro Italia, ricorso n.6045/24 del 23 settembre 2025 – sulla quale la Corte ha denunciato l’Italia per non avere sostenuto la vittima dalla violenza del compagno furioso addirittura con un linguaggio inappropriato nella sentenza.

FEMMINICIDI/ Le mosse che valgono più di pene e braccialetti elettronici

La vittima, Valentina Scuderi, avvocata, lascia il compagno violento, lo denuncia per maltrattamenti, atti persecutori e minacce anche sul figlio e l’iter giudiziario dura dal 2017 al 2023, con quattro giudici che si sono succeduti e alla fine la sentenza assolve l’uomo con la Procura che si rifiuta di andare in Appello. La Corte europea, alla quale la signora si è rivolta, ha ricostruito tutto l’iter drammatico vissuto da lei e dal suo bambino, compresi i referti medici e varie nefandezze usate.

Da qui la condanna della Corte Ue per come i giudici hanno gestito il procedimento qualificando in maniera minimale i comportamenti del violentatore motivati dal risentimento e che, a dir dei giudici, non si configuravano come maltrattamenti. La questione grave è che il Consiglio europeo sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Grevio) che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul ha rivelato che persistono stereotipi nei tribunali italiani, fatto che già la Commissione parlamentare sul femminicidio ha ripetutamente denunciato, e il Governo pare abbia affermato che le autorità hanno condotto indagini e procedimenti efficaci.

Lettonia vuole uscire dal trattato a tutela delle donne/ Sarebbe il primo Paese dell'Ue a farlo

Tuttavia, la Corte europea ha riconfermato che “le autorità giudiziarie italiane non hanno esaminato i fatti della presente causa sotto il profilo della violenza coniugale”, e “non [hanno] dimostrato, nella loro reazione immediata alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente, la particolare diligenza richiesta”.

Inoltre, «”non hanno condotto un’azione autonoma e proattiva, né hanno compiuto una valutazione completa dei rischi che tenesse debitamente conto del contesto particolare delle cause in materia di violenza domestica”. “Il tribunale ha sottovalutato la situazione, ritenendo che si trattasse di una condizione tipica di conflitto all’interno della famiglia e dunque un aspetto della vita coniugale”. Pertanto, “tali violenze non sono state valutate con la gravità dovuta, non assicurando che le violenze non si ripetessero adottando misure adeguate e sufficienti per proteggere la ricorrente e suo figlio”.

La Corte “ritiene che le conclusioni alle quali è giunto il tribunale siano discutibili” e “non è nemmeno convinta che tali conclusioni siano idonee a produrre un effetto dissuasivo in grado di arginare un fenomeno così grave come la violenza domestica”.

Ma allora esiste in questo nostro Paese la volontà di cambiare? Siamo o no passati dal reato contro la morale pubblica al reato contro la persona? E quando si vuole inserire giustamente l’educazione tra giovani e dunque percorsi sulla sessualità nelle scuole magari con insegnanti preparati e non ideologizzati? È naturale che questo è uno strumento che aiuta a crescere non solo i figli ma anche le famiglie che devono essere coinvolte su un rispetto reciproco che agisce sull’abbattimento degli stereotipi così ancora troppo presenti nella vita e nella cultura di cittadinanza. Ma noi dobbiamo sempre essere all’ultimo posto in Europa?

L’Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi europei in cui l’educazione affettiva e sessuale non è obbligatoria. Secondo il Rapporto Global Education Monitoring Report Gem dell’Unesco, l’Italia è infatti tra i pochi Stati membri in cui per questo insegnamento non è previsto alcun tipo di programma. A livello internazionale ed europeo sono molti i documenti che ribadiscono l’importanza dell’educazione sessuale e sono state adottate indicazioni per la pratica educativa nelle linee guida Unesco “Internazional technical guidance on sexuality education pubblicate nel 2009 e aggiornate nel 2018. Magari cominciamo dai giudici?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI