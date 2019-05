Violet, Viola Bologna/ Chi è? Castoldi crede in lei (#TeamMorgan, The Voice 2019)

Chi è Viola Bologna, nota come Violet?

Viola Bologna è una piccola ragazza di appena diciotto anni che proverà a conquistare tutti a The Voice of Italy 2019. La ragazza vive a Livorno con i genitori e la sua amatissima cagnolina Holly. Va ancora a scuola e in particolare frequenta il quarto anno del liceo linguistico, oltre a dedicarsi all’attività di scout nel weekend. Insomma, si tiene impegnata in ogni momento e altre sue passioni sono sempre legate all’arte: Viola ama infatti anche scrivere poesie, disegnare fumetti e progettare capi d’abbigliamento, oltre che naturalmente cantare. E’ proprio la musica infatti, come ama dire lei stessa, ad aver rappresentato la salvezza in un periodo piuttosto difficile della sua vita. Dal pianoforte alla chitarra e dall’ukulele al basso, la giovane livornese è polistrumentista e sogna un giorno di poter fare del canto e della musica in generale il suo lavoro, oltre che la sua passione.

Violet, così durante le Blind

Durante la quarta puntata di blind audition di The Voice of Italy, Violet ha portato un suo inedito dal titolo Non riesco a parlare e appena ha aperto bocca Morgan si è girato perché incantato dalla sua voce; l’hanno seguito Elettra Lamporghini e Guè Pequeno, mentre solo Gigi D’Alessio non si è voltato. E’ stata subito travolta da tantissimi complimenti soprattutto dall’unica giudice donna e dall’ex cantante dei Bluevertigo, che le hanno detto che ha “spaccato” e che “ha un’energia potente”. Insomma, Viola, con i suoi capelli verdi e la sua spiccata personalità, li ha conquistati ma ha scelto solo Morgan con cui ha affermato di avere come un collegamento interiore. Marco Castoldi, a sua volta emozionato e felice, le ha addirittura consegnato il suo plettro portafortuna, Proprio questo gesto doveva far presagire l’ulteriore fortuna che la giovane cantante avrebbe avuto nel team di Morgan.

Superare le Battle per accedere in semifinale, Violet ci vuole riuscire!

Anche nella selezione dei soli sei concorrenti che si sfideranno nelle battle di The Voice of Italy del 28 maggio, infatti, Violet è stata scelta e non è stata eliminata insieme agli altri otto colleghi esclusi. Si dovrà sfidare, dunque, con uno tra Matteo, Erica, Naive, Diablo e Joe Elle, per continuare ad andare avanti e perseguire il suo sogno. Ce la farà? Nell’attesa di scoprirlo e di guardarla martedì nella prossima puntata del Talent Show condotto da Simona Ventura, ecco il link per rivedere l’esibizione delle blind audition clicca qui.



