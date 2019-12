Violeta Mangrinan / Stoccata a Lorella Boccia e Nicole Mazzoccato: “Ragazze bugiarde”

La bellissima Violeta Mangrinan ha sollevato un vero e proprio polverone attraverso i suoi canali social, con una riflessione personale che sta facendo discutere tutti i suoi follower. La showgirl spagnola, famosa in Italia per la storia d’amore con Fabio Colloricchio di Uomini e Donne, è balzata al centro dei riflettori con dichiarazioni piuttosto spigolose sulla vecchia fidanzata del compagno, Nicole Mazzocato. Attraverso i suoi canali social, Violeta è andata a ruota libera sulla Mazzocato, fresca della partecipazione a Rivelo, il programma condotto Lorella Boccia. Durante la diretta, Nicole ha raccontato alcuni dettagli della sua storia con Colloricchio scatenando il disappunto della Mangrinan, che ha preso le parti del suo fidanzato Fabio. Violeta, inoltre, non ha gradito la presa di posizione di Lorella Boccia, che avrebbe difeso Nicole Mazzocato.

Violeta Mangrinan, sfogo social per la fidanzata di Colloricchio

“Ho bisogno di condividere una riflessione con voi. Secondo me, potete essere d’accordo o meno, spero solo la rispettiate”, ha detto Violeta Magrinan su Instagram. “Siamo molto sensibili ultimamente sul tema del femminismo e i diritti della donna. È costato alle nostre antenate – ha proseguito la showgirl spagnola – e continua a costarci molti sforzi e lotte per raggiungere l’uguaglianza tra uomini e donne. Però a volte ho la sensazione che facciamo proprio quello che non vogliamo che facciano con noi donne. Esistono, disgraziatamente, molti uomini cattivi, che fanno brutte cose, però esistono anche donne cattive che fanno cose cattive. Esistono uomini che mentono e fanno soffrire, però anche donne”. Il riferimento delle sue storie postate su Instagram, secondo molti internauti è proprio rivolto a Nicole Mazzocato, della quale Violeta evidentemente non nutre alcuna stima. “In alcune occasioni le ragazze sono bugiarde, in altre i ragazzi sono bugiardi dunque vorrei che continuassimo a lottare per l’uguaglianza e non lasciassimo le cose come stanno ora e come continuano ad essere da anni. Solo questo”.

