Vip candidati alle elezioni 2022/ Da Cottarelli a Ilaria Cucchi, fino a Rivera

Matteo Salvini, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e ancora Carlo Calenda, Matteo Renzi e forse Silvio Berlusconi. I leader di partito saranno sicuramente presenti in lista per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. I big scendono in campo per un crocevia fondamentale per la politica italiana, ma attenzione anche ai nomi a sorpresa, ai vip che mollano un mestiere per dedicarsi alla cosa pubblica.

In passato tantissimi artisti, dirigenti e manager hanno deciso di candidarsi alle elezioni per fornire un contributo al Paese. Pensiamo a Vladimir Luxuria, Barbara Matera, Ilona Staller (meglio nota come Cicciolina), Gabriella Carlucci, oppure a Ombretta Colli. Passando a manager e dirigenti, gli ultimi esempi li rintracciamo nell’attuale Parlamento, con Adriano Galliani eletto al Senato con Forza Italia dopo una carriera vincente a livello calcistico tra Monza e soprattutto Milan.

VIP CANDIDATI ALLE ELEZIONI 2022: L’ELENCO

Mancano quasi cinquanta giorni alle elezioni del 25 settembre, ma conosciamo già qualche candidatura ufficiale dal mondo Vip. E non sono mancate di certo le discussioni: parliamo dell’ex calciatore Gianni Rivera e dell’artista Enrico Montesano, entrambi in campo con la lista Vita di Sara Cunial, che raduna no vax % Co. Poi impossibile non segnalare la discesa in campo dell’economista Carlo Cottarelli, già consulente di Brunetta nel governo Draghi. Ebbene, ha deciso di accettare la proposta di candidatura messa sul piatto da Partito Democratico e +Europa. Gli alleati di Letta e Bonino non sono da meno. Parliamo di Sinistra Italiana e Europa Verde, che oggi hanno annunciato la candidatura a sorpresa di due persone: parliamo di Ilaria Cucchi, attivista e sorella di Stefano Cucchi, e di Aboubakar Soumahoro, attivista ivoriano naturalizzato italiano. Non dimentichiamo neanche Valentina Vezzali, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia: probabilmente sarà una delle stelle della lista azzurra.

