Vip contro Silvio Berlusconi dopo la sua morte/ Da Giorgia Soleri a Gemitaiz: scoppia la polemica

Critiche a Silvio Berlusconi dopo la notizia della sua morte: le parole di Giorgia Soleri

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scatenato la reazione di tanti. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di volti dello spettacolo, che si sono detti affranti per la dipartita di una personalità che ha fatto la storia dell’Italia. C’è però stato chi non si è dimostrato altrettanto affranto, lanciando invece critiche e stoccate al Cavaliere dopo la sua dipartita.

Attentato a Silvio Berlusconi: nel 2009 a Milano/ Tartaglia e la statuetta del Duomo

È il caso di alcuni volti noti della musica e dello spettacolo, le cui parole su Silvio Berlusconi hanno avuto la conseguenza di sollevare una polemica. A spiccare, tra le varie, è stata la reazione di Giorgia Soleri alla notizia della morte dell’ex Premier. L’ex fidanzata di Damiamo David ha pubblicato sul suo profilo Instagram varie Stories che riguardano Berlusconi. In una si legge: “L’uomo che ha distrutto il Paese“.

Silvio Berlusconi, gli show a Confindustria: "Marcegaglia velina"/ Scontro con Della Valle: "Mi dia del Lei"

Anche Gemitaiz contro Berlusconi: “Non siete d’accordo? Unfollowate pure”

Giorgia Soleri ha condiviso un articolo della BBC in cui Berlusconi veniva ricordato per accuse di corruzione e scandali sessuali. Un post alla quale l’influencer ha aggiunto la frase: “Come riportare la notizia nel modo giusto“. Poi in un post successivo ha concluso: “Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti. I vari ‘ma ha fatto anche cose buone?’ Delusa, ma non sorpresa“. Giorgia Soleri non è stata però l’unica a commentare negativamente Silvio Berlusconi dopo la notizia della sua morte. Anche il celebre rapper Gemitaiz ha commentato con un ‘Alleluja’ l’annuncio; poi, di fronte alle polemiche sorte per il suo post, è sbottato: “Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3€ qui non lo troverete. Vi auguro una buona giornata.”

SILVIO BERLUSCONI: COME È MORTO, MALATTIA/ Ultime notizie: il desiderio prima del ricovero...













© RIPRODUZIONE RISERVATA