Vip senza soldi, chi sfiderà le sfere?/ C’è Morgan dalla D’Urso ma.. (Domenica Live)

Vip senza soldi a Domenica Live. Barbara D’Urso ripropone un tema molto sentito e che coinvolge direttamente alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Dietro tanta popolarità e fama, molto spesso si nascondono debiti o gravi difficoltà economiche. Non sono pochi i vip rimasti senza soldi, alcuni di loro sono particolarmente noti al grande pubblico di Canale 5. Prevale tuttavia ancora un certo mistero sugli ospiti di oggi di Barbara D’Urso, non si conoscono ancora i nomi dei personaggi che racconteranno e condivideranno coi telespettatori le proprie storie e le proprie difficoltà economiche. Nei mesi scorsi, nei salotti della D’Urso avevamo visto accomodarsi attori, conduttori e cantanti in difficoltà economiche. Ma anche personaggi che semplicemente avevano deciso di cambiare vita, mettendo alle spalle il passato e ricominciando una nuova vita.

Vip senza soldi a Domenica Live: chi sfiderà le sfere?

Chi sfiderà le sfere a Domenica Live? Tra i vip e gli ospiti di Barbara D’Urso ci sarà sicuramente il cantante Morgan, che in già passato era stato al centro di alcune polemiche con la sua ex Asia Argento. Morgan, proprio ai microfoni di Canale 5, aveva raccontato di essere stato sfrattato dalla sua casa di Monza a causa di alcuni debiti con il fisco, oltre ad aver vissuto con amarezza l’arrivo di alcuni camion nella sua vecchia casa per sgomberarla. Una situazione di certo non idilliaca per il cantante, che oggi potrebbe tornare sull’argomento e fare chiarezza a distanza di tempo. In molti sono certi che la sua situazione sia migliorata rispetto al passato, anche se l’artista non è stato l’unico a dover fare i conti con la crisi. A Domenica Live, anche Carmen Di Pietro aveva aperto le porte di casa sua per condividere coi fan i suoi consigli per una spesa lowcost.



