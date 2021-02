Vipiteno, palaghiaccio crolla sotto la neve/ Tragedia sfiorata: struttura era vuota

Sfiorata la tragedia a Vipiteno, provincia di Bolzano. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, questa mattina è avvenuto il crollo del tetto del palaghiaccio Weihenstephan Arena. Il fatto è stato registrato attorno alle ore 7.00 e probabilmente è dovuto al peso della neve, che in queste ore sta cadendo abbondantemente in Alto Adige.

Come evidenziato in precedenza, il dramma è stato solo sfiorato: la struttura di Vipiteno era vuota al momento del crollo e non si registrano feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. La provincia di Bolzano è tra le più colpite dalle abbondanti nevicate, senza dimenticare che l’escursione termica giornaliera ha compattato la neve.

Vipiteno, palaghiaccio crolla sotto la neve

Il palaghiaccio di Vipiteno è stato costruito nel 1983 e vanta 1.500 posti a sedere. Fortunatamente nessuno era all’interno della struttura al momento del crollo, resta solo da fare la conta dei danni e ricostruire. Sul posto è arrivato anche il sindaco del comune in provincia di Bolzano, Peter Volgger: «Lo stadio è andato distrutto, oggi pomeriggio verificheremo con i tecnici cosa sia successo. Per fortuna non è arrivata la signora che doveva venire a fare le pulizie. Io sono intervenuto subito alle 7.30, chiudendo la corrente e l’acqua per evitare altri problemi. Le cause? Dobbiamo chiedere agli esperti. Ora dovremo rifarlo, non c’è altra soluzione. Siamo stati fortunati che non ci fosse sotto nessuno», riporta il Corriere della Sera.



