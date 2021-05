Vipra: Simpatico, solare, in cerca di amicizie/ Video, l’album è pronto a debuttare

”Simpatico, solare, in cerca di amicizie” è il titolo del primo album di Vipra uscito venerdì 28 maggio, verrà suonato per la prima volta live sul palco del MI MANCHI di Milano. Si nasconde un mondo sotto quei capelli lunghi, neri e lisci, un mondo ben più complesso di quello che sembra. Giovanni Vipra viene descritto come quell’artista (un)cool che non sa cosa dire al primo appuntamento, che va in Giappone per evitare monumenti e ciliegi in fiore a favore del megastore dei Pokémon. Un ragazzo che abita in questo mondo mentre cerca di capire come si fa e un artista che vuole raccontare solo se stesso ma finisce per parlare ad una generazione.

Già membro dei Sorrowland, adesso per lui si apre un nuovo panorama, un nuovo orizzonte che vede nuovi progetti da solista ad aspettarlo. Intanto è arrivato il primo, l’album ”Simpatico, solare, in cerca di amicizie” è stato anticipato dal singolo ”Siamo seri” e prodotto da Frenetik&Orang3. Già durante lo scorso anno, però, furono pubblicati altri due singoli che adesso scopriamo fare parte del disco, ”Bene dai” e ”Ragazzino”. Vipra, con questo progetto discografico, è la voce di una generazione, mostra una realtà in cui non c’è rassegnazione ma solo uno sconforto generale edulcorato da un sorriso finto ed ironico.

La tracklist del primo album di Vipra

L’album di Vipra è uscito per Asian Fake / Columbia Records / Sony Music Italy e contiene quindici tracce tra cui spiccano alcune notevoli collaborazioni: Simpatico, solare, in cerca di amicizie (prod. Mr. Monkey), Baby Mama feat. Margherita Vicario (prod. Mr. Monkey), Nike (prod. Inude), Ciao Bella feat. PSICOLOGI (prod. Mr. Monkey), Posacenere (prod. Mr. Monkey, Machweo), Che noia (prod. Mr. Monkey, Machweo, Osore), Cancella File feat. Fulminacci (prod. Frenetik&Orang3), Febbre (prod. Osore), Pericolosa (prod. Mr. Monkey), Tagadà feat. cmqmartina (prod. Populous, ilromantico), Tram (prod. Mr. Monkey, Machweo), SXR (prod. Osore), Siamo seri (prod. Frenetik&Orang3), Bene dai (prod. Mr. Monkey), Ragazzino (prod. Federico Nardelli, Giordano Colombo).

Vipra salirà sul palco del MI MANCHI all’Idroscalo di Milano il 5 giugno per far ascoltare il suo progetto dal vivo per la prima volta. L’artista, a chi gli chiede a cosa è dovuto il suo nome, risponde: ”Viene dal sanscrito e vuol dire saggio, ossia una persona che nell’India dell’epoca aveva studiato i testi sacri. Oggi potrebbe trattarsi di una persona a cui piace, boh, leggere, ma principalmente ho scelto questo nome perché mi piace il suono di questa parola: richiama in italiano quello di vipera e, comunque rimanda a un qualcosa di freddo, di malvagio. Anche se io sono tutt’altro che queste due cose”.





