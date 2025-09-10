Vira Carbone, ospite oggi a La Volta Buona, ha toccato il cuore di tutti con un tenero ricordo del papà.

Parlare di famiglia, dei legami affettivi, non poteva che propiziare la commozione tra i protagonisti della puntata odierna de La Volta Buona: le lacrime di Vira Carbone toccano il cuore e il suo racconto altrettanto. La celebre conduttrice Rai inizia scherzando a proposito di un simpatico siparietto in diretta con una delle sue figlie; una telefonata mentre era impegnata alla conduzione che in poco tempo fece il giro del web. prendendo spunto da quella circostanza, le donne di casa Carbone hanno deciso di mandare un simpatico messaggio d’affetto alla mamma che, una volta rientrata in studio, non è riuscita a trattenere la commozione.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Errori prima indagine aprono a revisione, contro Sempio non hanno nulla”

Dopo il tenero messaggio ricevuto dalle figlie, Vira Carbone ha sentito l’esigenza di sottolineare il valore e il peso che nella sua vita ha avuto il suo compianto papà. “Nella mia vita ho un’ancora e delle ali: il mio papà, che è in cielo. Ti amo papà”. Si lascia andare alle lacrime la conduttrice, segno di quanto quelle parole siano dettate direttamente nel cuore dove sono impressi i ricordi più dolci dell’amato genitore.

Omicidio via Gluck Milano, cold case del 1994/ Fratello Armando Blasi: “Si indagò solo su di noi”

Vira Carbone a La Volta Buona: “Papà ha supportato i miei sogni”

“E’ bello vedere una mamma, una conduttrice, che si emoziona per il proprio papà; si parla sempre di mamme, ma anche loro sono fondamentali…”, queste le parole di Caterina Balivo, toccata dalle parole di Vira Carbone per il papà. “Io ho avuto una gran fortuna, mamma è un vero e proprio generale ma nel senso positivo della cosa” – ha aggiunto l’ospite de La Volta Buona – “Papà invece era la mia ancora, un uomo solidissimo; un grande avvocato con valori, supportava i miei sogni, è stato tenace fino agli ultimi istanti della sua vita terminata tra le braccia mie e di mia mamma”.