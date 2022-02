Virale, testo e significato canzone Matteo Romano/ Sanremo 2022: nel mondo di TikTok

“VIRALE”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO CANZONE DI MATTEO ROMANO A SANREMO 2022

Il testo completo di “Virale” di Matteo Romano è la grande sorpresa del Festival di Sanremo 2022. Il re di TikTok ha scritto il testo Virale insieme a La Cava, F. Rossi e Faini. La freschezza del testo si addice certamente a questo giovane ragazzo, amatissimo dai più piccoli. Il direttore artistico Amadeus ha scelto di affidare a Matteo Romano uno dei posti in gara per attirare una nuova fetta di pubblico che rimaneva tagliata fuori da questo tipo di competizione. Il virale del titolo del testo, non è riferito per fortuna alla pandemia che da due anni stiamo combattendo, né tantomeno ai social network, di cui Matteo Romano è un re incontrastato.

I più grandi, appassionati di Sanremo, avranno così la possibilità di conoscere un nuovo talento come Matteo Romano e scoprire un nuovo mondo. Generazioni si incontrano sul palcoscenicodi Sanremo 2022 e per fortuna troveremo anche un giovanissimo a giocarsi le sue chance con il testo Virale.

TESTO COMPLETO “VIRALE” DI MATTEO ROMANO A SANREMO 2022: TUTTO PARLA DI TE

Virale è dunque la canzone con cui Matteo Romano sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Scale

Solo per salire se vale

Cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

Su quello che ti piace

Giuro un po’ lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale

