Virdis “Juventus? Non volevo andare”/ “Avevo 20 anni, non la presero troppo bene”

In una lunga intervista concessa a I Lunatici, trasmissione su Radio 2, l’ex attaccante Pietro Paolo Virdis ha parlato di parecchi argomenti: dalla possibile ripresa della Serie A e del calcio dopo il Coronavirus all’esperienza in nazionale (solo con le giovanili e l’Olimpica), del biennio a Udine giocando anche con Zico e del periodo di maggiore splendore, ovvero il quinquennio in un Milan che stava diventando grande. Ecco, diciamo che oggi si tende ad associare Virdis al “suo” Cagliari e ai rossoneri di cui rappresentava un attaccante letale anche uscendo dalla panchina, forse meno persone ricordano che il sassarese ha avuto un periodo anche alla Juventus. Nell’intervista, Virdis ha confermato le voci che giravano fin dall’epoca, ovvero che se fosse stato per lui non sarebbe mai andato a vestire la maglia bianconera. Nessuna rivalità o antipatia, semplicemente una questione di opportunità.

Virdis ha infatti detto che “volevo restare ancora in Sardegna perché avevamo fatto degli spareggi per andare in Serie A che ci avevano visti perdenti”. Il Cagliari solo sette anni prima aveva vinto un incredibile scudetto con Manlio Scopigno allenatore e Gigi Riva bomber, con Virdis in tribuna insieme al padre; tuttavia il periodo d’oro era finito presto e nel 1976 era arrivata la retrocessione. “Chiesi al presidente di farmi restare, ma lui mi disse che i soldi erano finiti e doveva vendermi”. L’attaccante era definitivamente esploso, segnando 18 gol in 33 partite: aveva 20 anni, quel salto di qualità nella Juventus campione d’Italia sarebbe stato il sogno di tanti ma lui ragionava sul fatto di avere poco spazio. “Sono stati anni complicati tra problemi, malattie, situazioni difficili che non sono riuscito a gestire”. In più è arrivato in una squadra che in attacco poteva contare su Roberto Bettega e Roberto Boninsegna: vita dura fin dal principio.

VIRDIS, LE ESPERIENZE CON JUVENTUS E MILAN

“Non credo che alla Juventus abbiano mai preso bene il fatto che un ragazzino non volesse andarci”: pure in quattro stagioni (inframmezzate da un ritorno a Cagliari in prestito) Virdis ha segnato 17 gol in Serie A e nel 1981-1982, stagione d’addio di Liam Brady e ultima dell’era pre-Platini, è stato il capocannoniere della squadra con 9 reti. Ha lasciato i bianconeri dopo due scudetti e una Coppa Italia; come detto i due anni a Udine che ancora oggi descrive come ottimi (“Zico era una persona solare e un trascinatore per tutti noi, era molto umile ed è stato molto facile andarci d’accordo”) ma la svolta reale è avvenuta nel 1984, con l’acquisto da parte del Milan. Che era squadra mediocre: risalito da poco dalla Serie B, aveva chiuso ottavo il campionato precedente. Di lì a due anni però sarebbe arrivato un certo Silvio Berlusconi: risultato, scudetto, Supercoppa e Coppa dei Campioni in cinque stagioni, ma anche capocannoniere della Serie A nel 1987 davanti a Gianluca Vialli, Alessandro Altobelli e lo scudettato Diego Armando Maradona.

L’anno dopo, è arrivato il tricolore: “Arrigo Sacchi era un ottimo motivatore ed è stato bravo a mettere assieme i grandi giocatori e creare un gioco che ha portato quella squadra ad essere considerata una delle più grandi di tutti i tempi”. Virdis ricorda con soddisfazione l’inseguimento sul Napoli finalmente coronato, il fatto che quel Milan non abbia mai avuto dubbi e l’aver trovato gli stimoli giusti quando i partenopei sono andati in difficoltà. Fino a vincere la partita decisiva e volare al traguardo: “Abbiamo fatto del nostro meglio e io non ho mai creduto alle chiacchiere sul Napoli che avrebbe perso volontariamente quel campionato”; ha poi ricordato come lo spogliatoio sia stato un aspetto decisivo per quello scudetto, ma che il carattere forte dei protagonisti abbia mostrato anche i risvolti negativi. “Sapevamo tutti che qualcosa del comportamento di Sacchi non piaceva a Marco Van Basten, sono idee che sono emerse”. Tanto che, nel 1991 dopo un campionato tutto sommato anonimo, il ciclo del tecnico romagnolo si esaurì anche per l’incompatibilità tra i due.



