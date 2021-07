Virgin Galactic, diretta video streaming volo/ Lancio apre era del “turismo spaziale”

L’era del turismo spaziale si apre alle 16:30 ora italiana con il volo nello spazio di Virgin Galactic. È stato ritardato, infatti, il primo lancio privato. Nulla di grave, è slittato di un’ora e mezza rispetto all’orario fissato per una questione meteorologica. Il cielo sulla cittadina Truth or Consequences del New Mexico per quell’ora sarà più sgombro. Così la navicella Unity 22, trasportata inizialmente dallo spazioplano Eve, potrà svolgere senza problemi il viaggio spaziale, anche se in realtà si tratta di un volo sub-orbitale. Con il miliardario Richard Branson ci saranno cinque dipendenti della Virgin: Dave MacKay e Michael Masucci, i due piloti, l’ingegnere Colin Bennett, Beth Moses (istruttrice) e Sirisha Bandla, vicepresidente del gruppo.

Ma cosa vedremo? L’aereo a doppia fusoliera di Virgin Galactic accenderà i motori per accompagnare con la sua propulsione la capsula turistica Unity fino all’altezza di 13-14 chilometri in un volo verticale. A quel punto la navicella si muoverà da sola grazie alla spinta di potenti motori arrivando al punto di confine tra l’atmosfera e il vuoto, quindi a 88-89 chilometri d’altezza. L’equipaggio avrà 3-4 minuti di “tempo sospeso”, quindi di assenza di gravità, godendo di una vista magnifica, visto che la navicella ha 17 mega finestre. Una volta terminato l’intervallo, Unity comincerà la sua difesa per arrivare, un’ora e mezza circa dopo il lancio, quindi alle 18 italiane circa, nel New Mexico.

VIRGIN GALACTIC, LA SFIDA CON BLUE ORIGIN

Il miliardario Richard Branson ha affrettato i tempi per essere il primo a portare nello spazio un velivolo privato con civili a bordo per una missione di semplice diporto. Infatti, il 20 luglio toccherà a Jeff Bezos con il suo New Shepard per una missione simile, anche se la strategia è diversa. Non sono mancate le “scaramucce” tra i due. La Blue Origin del fondatore di Amazon ha fatto notare che la Virgin Galactic non sfiorerà i 100 chilometri sul livello del mare, la cosiddetta Linea di Karman che definisce il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Ma l’amministrazione Usa definisce il confine con lo spazio intorno agli 80 chilometri.

Ma è anche una questione di marketing, perché si apre una nuova stagione turistica, ovviamente riservata a pochi visto che parliamo di biglietti che costeranno non meno di 250mila dollari. Eppure ci sono già 600 persone prenotate per il 2022 e si ipotizza che saranno 400 all’anno. L’apertura ufficiale del mercato del turismo spaziale è attesa pure a Grottaglie (Taranto), dove la compagnia di Branson dovrebbe aprire il secondo spazioporto dopo quello del New Mexico. Insomma, è un nuovo business.

DIRETTA VIDEO STREAMING VOLO VIRGIN GALACTIC

In attesa del lancio, Branson ha twittato una foto con Elon Musk: «Ci aspetta un gran giorno. Ottimo cominciare la mattinata con un amico». Ma come seguirlo? È disponibile la diretta streaming video su YouTube, quindi live social, alle 16:30. L’appuntamento con la storia è vicino.





