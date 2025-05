Amos, Matteo e infine Virginia Bocelli: sono tre i figli del grande tenore, che nel corso della vita si è sposato due volte, mettendo al mondo appunto tre figli. L’ultima figlia di Andrea Bocelli si chiama appunto Virginia ed è una bambina molto intelligente e di grande talento, come dimostrano anche i successi già incamerati nonostante la giovanissima età. Nata dall’amore con la moglie Veronica Berti, Virginia è nata nel 2012: una bambina che fin da subito ha mostrato la sua predisposizione per il mondo della musica, per il quale è particolarmente portata, così come suo fratello Matteo.

Virginia, infatti, canta spesso anche in compagnia del papà: “Ero sempre a cantare quando ero piccola. Ora canto un altro genere. Da bambina cantavo l’opera” ha raccontato la bambina a “La volta buona”. Nel 2020, a Parma, Virginia Bocelli ha debuttato sul palco insieme al papà: “È stata un’emozione fortissima. Non era previsto. Mio padre doveva fare lo special: non c’era nessuno perché c’era il Covid. Mio papà non riusciva ad imparare “Alleluia” allora ci ho provato io: e così ci sono riuscita”. Da quel momento, è cominciata la carriera di Virginia Bocelli, invitata con il papà addirittura alla Casa Bianca.

Virginia Bocelli, chi è: “Davanti al palco un po’ mi agito”

Virginia Bocelli, a 13 anni, ha già una carriera avviata. A “La volta buona”, la ragazzina ha raccontato: “Davanti a un pubblico piccolo non mi agito. Davanti a tanta gente un po’ di più” ha raccontato la figlia di Andrea Bocelli. Tornando all’esibizione nella Casa Bianca, ha rivelato: “Dopo l’esibizione, Biden mi ha preso per mano e mi ha fatto vedere tutto. È grandissima, tanta roba. È ricca di tutto”. Oggi Virginia Bocelli non è solamente una talentosa cantante ma anche una bravissima attrice: ha debuttato infatti nel film “Francesca Cabrini” e insieme al papà ne ha curato la colonna sonora.