Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli: nata dall’amore con Veronica

Nel 2012 Andrea Bocelli è diventato papà per la terza volta, della prima femminuccia: dopo i figli Amos e Matteo, è infatti nata Virginia. La bambina è nata dall’amore con Veronica, la seconda moglie del tenore, che ha sposato poi due anni dopo la nascita della loro bimba, oggi una signorina con tanti interessi. Tra questi, inevitabilmente anche la musica: anche Virginia, così come il papà Andrea e il fratello Matteo, ha una voce splendida. Per questo ha seguito proprio le orme del padre e anche lei è già una cantante molto apprezzata sul panorama artistico.

Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli: il debutto al cinema

Varie le esperienze messe già a segno da Virginia Bocelli, che nonostante sia giovanissima ha già avuto un grande successo in carriera. Non solamente musica, però, nella vita di Virginia Bocelli, che è appassionata anche di moda e ha sfilato in alcune manifestazioni dedicate ovviamente alle bambine. Virginia ha debuttato inoltre anche al cinema: a soli 12 anni è stata protagonista nel film “Francesca Cabrini”, al cinema dal 14 al 16 ottobre del 2024.

Il film racconta la storia della fondatrice della delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù: proprio Virginia, nel film, interpreta una bambina povera ma con il dono del canto. Per questo, nel film si può sentire anche la sua meravigliosa voce. Non è tutto: Virginia Bocelli è protagonista anche della colonna sonora del film, “Dare to be“, che canta insieme al papà Andrea Bocelli. La piccola Virginia, dunque, sembra avere la carriera già segnata tra musica e cinema: la piccola artista è infatti un vero portento. “Lei è la nostra principessa” ha raccontato proprio il papà, profondamente innamorato della sua bimba, la terzogenita e unica figlia femmina dopo Amos e Matteo.