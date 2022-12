Virginia Catellani chi è la nipote di Iva Zanicchi/ “Ha una musicalità formidabile”

Virginia Catellani chi è: biografia e curiosità

Virginia Catellani è l’amata nipote di Iva Zanicchi, con la quale ha un profondo legame. Classe 2002, è la figlia di Michela Ansoldi, unica figlia dell’Aquila di Ligonchio nata nel 1967 dal matrimonio con Antonio Ansoldi. Ha ereditato la musicalità della sua nonna, ma non il suo carattere.

Virginia Catellani è molto timida e riservata, studia a Milano all’Istituto di Scienze Forensi, ed è apparsa in tv nello show dedicato ai 60 di Iva Zanicchi, D’Iva. Proprio in quell’occasione, la cantante ha presentato la sua cara nipote dichiarando: “Mia nipote possiede una musicalità formidabile. È una ragazza eccezionale, molto seria, molto posata. A Sanremo tutti andavano al ristorante, lei da sola rimaneva in albergo per sentirmi cantare”. Poi ha aggiunto: “Ha una musicalità formidabile”.

Virginia Catellani la dedica a Iva Zanicchi: “Lei è la mia ispirazione”

Virginia Catellani è stata ospite di Ballando con le stelle 2022 per fare una sorpresa alla nonna, Iva Zanicchi. La cantante ha partecipato al talent show di Milly Carlucci, mettendo tutta se stessa in gara. La sua nipotina le ha fatto una dedica speciale con una clip video: “E’ sempre stata una fonte di grande ispirazione per me“.

Virginia prosegue ribadendo l’importanza della nonna nella sua vita: “Grazie a mia nonna mi sono appassionata alla musica. Ricordo quando andavo a casa sua da piccola e cantavamo insieme, si è instaurato un rapporto splendido tra noi due, che c’è ancora oggi. Molte volte ci vediamo e anche se a volte sono lontana da casa siamo tuttora molto legate”.

