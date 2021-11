Virginia Catellani, nipote Iva Zanicchi e figlia di Michela Ansoldi/ “Ti voglio un sacco di bene”

Virginia Catellani è la nipote di Iva Zanicchi, la celebre cantante e conduttrice. Un rapporto bellissimo quello tra nonna e nipote che sono legatissime. Virginia è nata nel 2002 ed è la figlia di Michela Ansoldi, la sola ed unica figlia dell’aquila di Ligonchio nata dal matrimonio con l’ex marito Antonio Ansoldi. Non è la sola nipote di Iva Zanicchi, visto che la cantante di Zingara ha anche un altro nipote di nome Luca, fratello maggiore di Virginia.

Tra le due c’è un bellissimo rapporto come testimonia anche un messaggio che nonna Iva ha scritto alla piccola di casa in occasione del suo 18esimo compleanno. Un compleanno particolare visto che è ricaduto lo scorso anno durante il lockdown imposto dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. “In questo giorno così importante sei diventata una grande Donna, ti festeggeremo come meriti appena finito questo periodo. Ti voglio un sacco di bene, la tua nonna. +18” – ha scritto nonna Iva emozionando la sua piccola nipotina!

Chi è Virginia Catellani, nipote di Iva Zanicchi?

Ma chi è Virginia Catellani? Sono davvero pochissime le informazioni sulla nipote di Iva Zanicchi. Virginia è nata ad aprile 2002 ed è la figlia di Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi. Non è la sola, visto che ha anche un fratello di nome Luca più grande di età. Nonostante la fama e la popolarità della nonna, Virginia non ha alcuna intenzione di lavorare nel mondo dello spettacolo anche se quando è apparsa in tv si è fatta notare per la sua bellezza e presenza.

Virginia è una ragazza molto discreta e riservata ed è molto attenta alla sua privacy visto che sui social non è possibile reperire alcuna informazione sul suo conto. L’unica cosa certa è il suo grande amore per la nonna Iva Zanicchi, un affetto assolutamente ricambiato!

