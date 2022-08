Virginia Catellani, nipote Iva Zanicchi/ “Una ragazza eccezionale, seria e posata”

Virginia Catellani, la prima volta in tv con nonna Iva Zanicchi: l’esibizione a D’Iva, poi…

Virginia Catellani è la nipote della mitica Iva Zanicchi. L’abbiamo vista all’opera durante D’Iva, lo show condotto e diretto dalla cantante su Canale 5. In quell’occasione la Zanicchi aveva colto la palla al balzo per presentare al pubblico una ragazza che sembra avere un grande talento. “Mia nipote possiede una musicalità formidabile. È una ragazza eccezionale, molto seria, molto posata. A Sanremo tutti andavano al ristorante, lei da sola rimaneva in albergo per sentirmi cantare“, ha raccontato orgogliosa nonna Iva. La cantante ne aveva tessuto le lodi anche durante un’ospitata nei salotti di Verissimo, dove l’aveva sponsorizzata con convinzione e spontaneità.

Virginia Catellani, nipote di Iva Zanicchi, il primo singolo Sotto Luna e il legame con la nonna

Ma chi è esattamente Virginia Catellani e qual è il suo percorso nel mondo della musica? Al momento la nipote di Iva Zanicchi è ancora sconosciuta al mondo della musica e dello spettacolo. La classe 2002, figlia di Michela Ansoldi, unica figlia di Iva Zanicchi, ha incantato nella sua performance a D’Iva, catalizzando l’interesse del pubblico più giovane. Su Instagram ha un profilo seguito da poche migliaia di follower, a testimonianza del fatto che Virginia è realmente una persona piuttosto introversa e riservata, molto diversa dalla nonna. Il suo primo singolo, presentato assieme a Iva Zanicchi, si chiama “Sotto la luna”.

