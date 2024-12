Virginia Bocelli, la figlia di Andrea Bocelli è pronta a salire sul palcoscenico il “Andrea Bocelli 30 – The Celebration” il concerto -evento tenutosi al Teatro del Silenzio di Lajatico per celebrare i 30 anni di carriera del papà. Una serata all’insegna della grande musica con tantissimi ospiti e duetti speciali come quello con la figlia Virginia sulle note di Hallelujah. Nel 2016, il suo papà ha pubblicato una sua foto su Facebook da bambina e ha detto che le cantava da quando era stata concepita. Il suo primo post su Instagram è stato a giugno 2022 ed era una foto di lei e suo padre a Ensenada, in Messico.

Parlando di lei, Andrea Bocelli ha detto: “Diventare di nuovo padre, quindici anni dopo la nascita del mio secondo figlio, è stata una grande gioia e un promemoria per non adagiarsi sugli allori, professionalmente parlando”. Bocelli, infatti, è diventato padre per una terza volta di Virginia nata dall’amore con la seconda moglie Veronica Berti.

Andrea Bocelli sulla figlia Virginia Bocelli: “Quando l’abbraccio ogni tempesta passa”

“Quando l’abbraccio ogni tempesta passa” – con queste parole Andrea Bocelli ha parlato della figlia Virginia Bocelli, nata a marzo 2012. A soli 11 anni, ha seguito anche lei l’esempio del padre e sta rapidamente diventando un’artista esperta. Proprio con il padre ha cantato diverse canzoni come “Hallelujah”, “Ich Liebe Dich” e, più di recente, “Dare To Be” dal film Cabrini del 2024. Che famiglia di talento!

“Lei è la nostra principessa. Lei è il sole della famiglia. Non è una coincidenza che Virginia sia nata il primo giorno di primavera, che è anche il giorno in cui Veronica e io ci siamo sposati” – ha detto Andrea Bocelli che con Virginia è potuto diventare papà per la terza volta. “Penso che diventare di nuovo padre ora che sono un uomo maturo mi abbia aiutato a essere un genitore meno ansioso e più forte, più capace di apprezzare ogni momento con i miei figli mentre crescono accanto a me ogni giorno” – ha concluso il tenore.

