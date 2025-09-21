Chi è Virginia Bocelli, la figlia del celebre tenore Andrea Bocelli. Un grande talento da plasmare, ma futuro ancora incerto: "Spero di..."
Tutto quello che sappiamo su Virginia Bocelli, la figlia più piccola del tenore Andrea Bocelli
Virginia Bocelli è la figlia più piccola del celebre tenore Andrea Bocelli e di sua moglie Veronica Berti. Ha due fratelli maggiori, Amos e Matteo, nati dalla precedente storia del papà con l’ex compagna Enrica. Dal padre ha indubbiamente ereditato la passione per la musica e anche un pizzico di talento. Oltre al canto, Virginia è affascinata dal mondo della recitazione e dalla ginnastica, dove si è imposta ottenendo buoni risultati anche in ambito nazionale.
Essendo giovanissima, studentessa delle scuole medie, non ha ancora le idee chiare sul futuro ma il potenziale c’è tutto. Nel 2022 ha preso parte all’album di famiglia A Family Christmas (2022), con il papà Andrea e il fratello Matteo. Negli anni l’abbiamo vista spesso esibirsi al fianco del padre, anche durante concerti all’estero.
Virginia Bocelli incerta sul futuro: “Il mondo della recitazione mi affascina. Mio fratello dice che…”
Per quanto riguarda il cinema, Virginia Bocelli ha recitato nel film Francesca Cabrini, mentre in tv ha partecipato alla serie Doc – Nelle tue mani. “Spero di avere presto nuove opportunità perché questo mondo mi affascina molto”, aveva dichiarato la figlia di Andrea in una intervista a Vogue. “Mio papà mi ha insegnato come usare la voce mentre Matteo mi ha detto che dovrei cantare e fare tutto senza rimpianti”, ha confidato la piccola artista prodigio di casa Bocelli.
Le premesse sono davvero ottime per Virginia, considerando le sue qualità e il sostegno importante di papà e suo fratello. Pur essendo giovanissima ha rotto il ghiaccio in contesti molto importanti. Una delle sue prime esibizioni risale all’età di otto anni, dunque Virginia è abituata a platee e palcoscenici di assoluto prestigio. Non ci resta che augurarle il meglio.