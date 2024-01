VIRGINIA DE MASI, CHI È L’EX FIDANZATA MAX BIAGGI/ Lui a Verissimo: “È finita, ora nulla di importante”

Max Biaggi a Verissimo: “Sono single”, è finita la storia d’amore con la fidanzata Virginia De Masi

Max Biaggi è stato ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 20 gennaio 2024, ed ha confessato a Silvia Toffanin di essere single. È finita dunque la storia d’amore tra Max Biaggi e Virginia De Masi. Il pilota, infatti, alla domanda se al momento il suo cuore è impegnato ha risposto: “Nulla di importante. Ecco perché mi è venuto spontaneo dire che il mio 50% del cuore sarà per sempre di Eleonora Pedron. Sono stato fortunato.”

PERCHE' ELEONORA PEDRON E MAX BIAGGI SI SONO LASCIATI?/ L'ex pilota a Verissimo: "Lei sarà per sempre present



Max Biaggi, tornato single, non ha nessuna intenzione di intraprendere una nuova storia d’amore ma ai microfoni di Verissimo ha confessato che non esclude di innamorarsi in futuro: “Sono abbastanza sereno, dovrei dire che sono sulla piazza ma…il cuore batte sempre perché è la sua natura ma non c’è nulla adesso. Non sono conteso da niente e nessuno. Guardo e vedo cosa mi propone questo tempo che arriverà” Silvia Toffanin non gli ha chiesto altro e non è chiaro, quindi, quali sono i motivi della rottura tra Max Biaggi e Virginia De Masi. (Agg di Liliana Morreale)

MAX BIAGGI, INES E LEON: EX COMPAGNO E FIGLI DI ELEONORA PEDRON/ “C’è molto rispetto, insieme…”

Virginia De Masi è la nuova fidanzata di Max Biaggi. I due paparazzati in vacanza, insieme, a Formentera si lasciano andare tra baci e carezze in spiaggia! Proprio così, l’ex pilota quattro volte campione del mondo nella classe 250 (consecutivamente dal 1994 al 1997) e due volte campione mondiale Superbike (2010 e 2012) ha un nuovo amore. Si tratta di Virginia De Masi, è una ballerina napoletana di 29 anni più giovane del campione. Nonostante la grande differenza di età, i due sono apparsi molto complici e innamorati quest’estate durante una vacanza al caldo sole delle Baleari a Formentera. Tra un tuffo in acqua e coccole sotto il sole, Max e Virginia hanno attirato l’occhio attentissimo del gossip che ha immortalato baci, abbracci e tenere effusioni in spiaggia.

Max Biaggi: “Non proverò più le emozioni vissute con Eleonora Pedron”/ “Rossi? Nessun rammarico, però…”

Dalla spiaggia alla cena che i due hanno trascorso al Can Carlos, uno dei ristoranti più noti dell’isola. Che dire: Max Biaggi è nuovamente innamorato, ma non è dato sapere di più. Sono davvero pochissime le informazioni sul conto della giovane donna. Ma cerchiamo di conoscerla meglio.

Chi è Virginia De Masi, la nuova fidanzata di Max Biaggi

Dopo la fine della storia d’amore con la ex Francesca Semenza, Max Biaggi ha un nuovo amore. Si tratta di Virginia De Masi, 23 enne napoletana di professione ballerina. Non è dato sapere di più, ma una cosa è certa: la bella ballerina è davvero cotta dell’ex campione del mondo. La conferma arriva dai teneri atteggiamenti immortalati dai paparazzi durante una vacanza di sole e mare a Formentera. Anche per Max sembra molto preso dalla ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la fine della lunga relazione con la ex fidanzata, la modella Francesca Semenza, con la quale ha fatto coppia fissa negli ultimi anni.

A pensare che proprio la giovane Virginia qualche anno fa aveva dichiarato: “il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto. Io cerco un uomo di carattere, e soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi”. Chissà che l’incontro con Max Biaggi non abbia cambiato il suo punto di vista sul principe azzurro!











© RIPRODUZIONE RISERVATA