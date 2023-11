Virginia Degni: “Cristian Forti? Ecco cosa non mi piace”/ Su Giulia De Lellis svela… (Uomini e Donne)

Uomini Donne, Virginia Degni su Cristian Forti: “Ecco cosa mi piace e cosa no”

Ad Uomini e Donne tra i tronisti di questa edizione c’è il giovane Cristian Forti ed a provare a conquistarlo c’è anche la corteggiatrice Virginia Degni. La loro storia giorno dopo giorno appassiona il pubblico di Canale 5 perché si vede molta empatia ed attrazione reciproca anche se non mancano i litigi ed adesso la giovane romana in un’intervista al magazine Uomini e Donne ha rotto il silenzio rivelando cosa gli piace e cosa no di Cristian Forti.

Elena e Maurizio lasciano Uomini e Donne/ Lei sbotta: "Me ne vado, avete rotto i cog*ioni". Lui la segue

Virginia Degni nel dettaglio durante l’intervista ad Uomini e Donne Magazine ha ammesso di provare dei veri sentimenti per il tronista Cristian Forti. Di lui ama i suoi lati più dolci e sensibili ed il fatto che è molto premuroso. Allo stesso tempo, però, non apprezza che sia molto istintivo e impulsivo e spesso perde la testa dicendo cose che non pensa realmente. Virginia Degni ha ammesso: “Cristian è davvero dolce e sensibile. E poi è tanto premuroso. Cosa non mi convince? A volte parla di getto e non dà valore a quello che dice. Noi siamo molto simili e in una relazione è importante.” La giovane ha anche aggiunto che le continue discussioni nel dating show condotto da Maria De Filippi tolgono tempo prezioso alla loro conoscenza.

Aurora Tropea, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ "Sei tutta rifatta": Maria...

Virginia Degni di Uomini e Donne a ruota libera: rivelazione su Giulia De Lellis

Virginia Degni durante l’intervista ad Uomini e Donne Magazine non ha parlato solo della sua storia all’interno del dating show di Canale 5 con Cristian Forti ma, mostrandosi una fan della trasmissione, ha rivelato chi è il personaggio della storia di Uomini e Donne di cui ha appezzato di più il percorso. Per Virginia Degni la corteggiatrice da cui prendere esempio è Giulia De Lellis che durante la sua permanenza nel programma ha messo anima e testa per conquistare Andrea Damante accantonando il suo carattere un po’ fumantino e mostrandosi dolce e sensibile. Alla fine Giulia De Lellis riuscì nel suo intento, anche se la relazione con il dj durò pochi anni, e chissà che Virginia Degni non abbia invece più fortuna con Cristina Forti.

Uomini e donne, Ida Platano: i corteggiatori scappano via/ L'inizio funesto della nuova tronista

Virginia Degni nel corteggiare Cristian Forti e Uomini e Donne del Trono Classico deve vedersela con le corteggiatrici Valentina Pesaresi, Valeria Panza. La 22enne romana però è convinta di riuscire a conquistare il giovane infatti sempre durante l’intervista al magazine ha aggiunto: “Se discutiamo entrambi abbiamo un interesse ad andare avanti. Nel bene o nel male lui sta conoscendo una parte di me, che sia la peggiore o la migliore. Nella vita quotidiana funziona così, ci sono anche le discussioni.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA