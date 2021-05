Virginia Di Carlo/ Ballerina di danze caraibiche affetta da tetraparesi spastica

Virginia Di Carlo è la protagonista della puntata di “Nuovi eroi” in onda questa sera, martedì 25 maggio, alle 20.20 su Rai 3. Virginia, classe 1992, è affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita, a causa di complicazioni durante il parto. Secondo i medici non avrebbe mai camminato, invece Virginia ha imparata a ballare e ha aperto insieme alla sorella Martina ha aperto una scuola di danza in cui insegna a ragazzi con handicap fisici o psichici: “Le parole della mia malattia le ho imparate bene: asfissia neonatale e paralisi cerebrale. Ero solo un vegetale con un cuore che batteva. Dissero alla mamma che, se andava bene, sarei arrivata a diciott’anni, invece eccomi qui”, ha raccontato Virginia a la Repubblica. Ha cominciato a ballare quando aveva 11 anni, all’epoca non riusciva nemmeno a stare in piedi da sola: “Chiedevo a mamma di accompagnarmi con mia sorella Martina e mio fratello Michele alla scuola di danza, però lei non voleva: aveva paura che rimanessi delusa. Ma io ho la testa dura”.

Virginia Di Carlo: ballerina e insegnata di danza

Durante quella lezione di danza, Virginia Di Carlo ha scoperto la musica caraibica: “La maestra di danza, Daria Mingarelli, se ne accorse e mi chiese se volevo provare: è andata così. Io lo chiamo il miracolo di iniziare a camminare danzando”, ha raccontato a la Repubblica. Virginia ha preso il diploma di perito informatico, la patente, si è laureata in Scienze motorie ed è diventata insegnante di ballo. A novembre del 2017 il presidente Sergio Mattarella le ha conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Merito della Repubblica Italiana per “il coraggio e la determinazione per aver portato avanti e testimoniato in prima persona come lo sport e la passione possono aiutare a superare i limiti derivati dalla disabilità”. A settembre 2019 ha inaugurato la scuola Special Angels Dance School, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del presidente del CONI Giovanni Malagò, a Druento, il piccolo centro alle porte di Torino dove Virginia vive. Purtroppo, oggi, la scuola delle sorelle Di Carlo rischia di chiudere a causa dei lunghi mesi di inattività dovuti alla pandemia.

