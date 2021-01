Virginia e Pietro Leoni, figli Rosanna Banfi/ “Sono stata fortunata perchè…”

Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, oltre ad aver costruito la propria carriera con anni di lavoro e sacrificio, è riuscita a formare anche una splendida famiglia con il marito Fabio Leoni con cui è sposata dal 1992. Dal loro amore sono nati due figli, Virginia nel ’93 e Pietro nel ’98. Con la primovenita Virginia, Rosanna Banfi condivide anche la sua seconda vita professionale. La figlia di Lino Banfi, infatti, insieme al fratello Walter, alla figlia Virginia e al fidanzato di quest’ultima gestisce L’orecchietteria Banfi, il ristorante di famiglia ospirato ai film del grande Lino e in cui si respirano un’atmosfera familiare, ma anche i sapori della Puglia, la terra che ha dato i natali a Lino Banfi. Virginia, molto attiva sui social, sia su Instagram che su Facebook condivide spesso foto del suo lavoro mostrandosi insieme al fidanzato.

Pietro, invece, ha scelto un’altra strada. “Mia figlia Virginia 26 anni, aiuta in cucina il suo fidanzato Gianluca, lo chef del locale. L’altro mio figlio Pietro, che ha 20 anni, è l’unico che non partecipa, studia Fisica in Olanda, comunque nessuno dei due ha mai pensato di lanciarsi nel mondo dello spettacolo”, ha raccontato Rosanna Banfi in un’intervista all’Agi.

ROSANNA BANFI SUI FIGLI: “SONO STATA FORTUNATA”

Quella di Rosanna Banfi è una famiglia molto unita che si basa sul rispetto, sull’affetto e sul sostegno che sono sempre pronti a darsi l’uno con l’altro. Un sostegno e un supporto che Rosanna Banfi ha sentito anche durante il momento della malattia. La figlia di Lino Banfi, infatti, ha sottolineato più volte quanto sia stato importante avere intorno una famiglia che ha combattuto con lei contro la malattia. “Di quel periodo non dimenticherò mai neanche la vicinanza di tutta la mia famiglia: sono stata fortunata perché non è così scontato, in tanti fuggono dalla malattia di chi chi gli è vicino, ci sono donne che vengono lasciate dai partner”, raccontava all’Agi.



