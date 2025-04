Diventare nonni è un’esperienza speciale, altrettanto e forse di più deve essere diventare bisnonni; lo sa bene Lino Banfi che grazie a sua nipote Virginia – figlia di Rosanna Banfi – è riuscito a raggiungere questo splendido traguardo. Il percorso non è però stato facile a causa di una malattia imprevista che ha colto la nipote dell’attore di sorpresa, a soli 27 anni. “Ho scoperto di essere in menopausa… Dai controlli è emerso un valore basso di questo ormone e da lì è iniziato l’iter per capire che cosa fosse. La causa non l’abbiamo mai scoperta così come da quanto tempo c’era; la diagnosi era menopausa precoce”.

Nonostante una patologia imprevista, soprattutto per il discorso anagrafico, Virginia – figlia di Rosanna Banfi – non ha perso la speranza di diventare ugualmente madre anche se impossibilitata dal punto di vista naturale. Come raccontato oggi a La Volta Buona, dopo aver incontrato per puro caso una dottoressa che si occupava proprio di fecondazione assistita, ha deciso di intraprendere il percorso clinico per riuscire a diventare madre tramite la donazione di ovuli.

“Il primo tentativo a dicembre 2023 è andato male; la possibilità che non si riesca c’è sempre. La seconda volta a febbraio l’ho presa peggio perchè restava solo un ovulo”. Queste le parole di Virginia che nel frattempo poteva per contare del supporto e dell’amore di suo marito nonostante le difficoltà del momento: “Mio marito come la prendeva? Non ne parlavamo più di tanto, per fortuna c’era il lavoro a distrarci molto; in questi casi aiuta”. Poi l’ultimo tentativo, con la speranza al minimo dopo gli esiti negativi: “Quando ho fatto il terzo tentativo ero sicura che non sarebbe andata bene e che avremmo dovuto ricominciare tutto daccapo… Invece la terza volta è andata!”.

La gioia ha così pervaso Virginia, sua mamma Rosanna e il nonno Lino Banfi; a dicembre dello scorso anno è nata Matilde mentre l’attore era al cimitero a salutare la sua compianta moglie. Da questo aneddoto arriva infatti la scelta di aggiungere il secondo nome: Lucia. Eppure, qualcuno sui social ha pensato bene di turbarla in un momento così speciale con delle offese e accuse becere: “In realtà non sei la madre”. Parole che hanno ferito non poco la sua emotività che ha affrontato con fermezza e coraggio, rivendicando la sua maternità e replicando alla brutalità inaudita che fin troppo spesso abita il web. “Quando hanno toccato quel tasto non l’ho presa bene, così ho deciso di sfogarmi sui social…”.