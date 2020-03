Virginia Giuffre “io schiava di Epstein”/ “Costretta a far sess* col principe Andrea”

Il nome di Virginia Giuffre è diventato celebre a livello mondiale per essere diventata la principale accusatrice del finanziere americano Jeffrey Epstein – morto suicida in carcere lo scorso agosto – nello scandalo sui presunti abusi sessuali su minorenni. La donna sarà ospite questa sera nella trasmissione di Massimo Giletti, dove ripercorrerà la sua storia negli studi del programma Non è l’Arena. Virginia aveva appena 17 anni quando, secondo il suo racconto, Jeffrey Epstein la costrinse ad avere rapporti sessuali con il principe Andrea e con altri uomini, trasformandola così in una vera e propria “schiava sessuale”. Quella che ne emerse fu una incredibile storia di potere, abusi e coercizioni che mise in crisi la corona britannica ma ancor di più sconvolse la vita della ragazza che oggi è ormai una donna. Mamma di tre figli, la 36enne Virginia non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia ma anzi si batte affinché altre donne possano non cadere nella medesima trappola in cui si ritrovò lei. “Parlare di ciò che è successo e L’unico modo per fare in modo che non accada più”, dice Giuffre, come spiega Fiamma Tinelli per Oggi. La sua però, è una storia incredibile in cui l’ombra degli abusi emerge ancor prima di Epstein.

VIRGINIA GIUFFRE E L’INCONTRO CON JEFFREY EPSTEIN

All’età di appena 16 anni, Virginia Giuffre ha già collezionato indicibili dolori nella sua seppur giovanissima vita. Gli abusi sessuali li aveva già vissuti da bambina e con essi anche l’allontanamento dalla famiglia e l’affidamento ai servizi sociali. Dopo anni di incertezze, finalmente trova lavoro nella spa di Mar-a-Lago, il golf club di Donald Trump in Florida. Per via della sua bellezza fu subito notata da una ricca inglese che le offre prontamente un lavoro da massaggiatrice. L’esperienza, in questo caso, non serve la rassicura. Fu proprio lei, Ghislaine Maxwell, ad introdurla a Jeffrey Epstein, finanziere newyorkese. La giovane Virginia in poco tempo comprende cosa c’è realmente dietro quella offerta di lavoro. Inizia così una nuova serie di abusi, poi Epstein la presenta ad altri uomini e la trasforma in una schiava del sesso costringendola a fare sesso di gruppo. A quelle violenze ed abusi che Giuffre conosceva bene, però, questa volta si affiancano anche quelle attenzioni che non aveva mai avuto nella sua vita. Grazie a Maxwell e Epstein, infatti, Virginia viene anche introdotta ad una vita di agi, tra feste e gite al mare. “Nessuno aveva mai fatto questo per me”, dice. Ci vorrà ancora del tempo prima che l’allora teenager possa rendersi conto di ciò che rappresentavano davvero la coppia Maxwell-Epstein, ovvero un vero e proprio sistema di sex trafficking in cui minorenni venivano offerte a ricchi e potenti uomini.

GLI INCONTRI CON IL PRINCIPE ANDREA

Per Virginia Giuffre è estremamente difficile dimenticare ciò che avveniva di notte, quando stimati e irreprensibili uomini d’affari si trasformavano all’improvviso in pericolosi stupratori. “Ogni giorno arrivava una nuova ragazza, Epstein la chiamava nella sua stanza e abusava di lei sei, sette volte”, ricorda Giuffre che descrive quel sistema come “una catena di montaggio del male”. La coppia, racconta, arrivò persino a chiederle di avere un figlio da lei. Arrivò poi l’incontro con il principe Andrea. Fu Epstein ad anticiparle quell’incontro speciale con un reale inglese con il quale sarebbe dovuta essere particolarmente brava. La prima volta avvenne nella lussuosa casa di Londra di Maxwell: “Non durò molto, ma io ero pietrificata. Alla fine lui si alzò, si rivesti, mi disse “grazie” e uscì dalla porta”, ricorda. Poche settimane dopo successe a New York, poi ancora un terzo incontro nell’isola privata di Epstein nei Caraibi. In quell’episodio ricorda la presenza di altre ragazze anche più giovani di lei. Incontro testimoniato anche da alcune foto in cui il principe Andrea la stringe a sé. Eppure il duca di York in una intervista alla Bbc negò tutto considerando la foto un falso, prima che la Regina Elisabetta lo sollevasse dai suoi compiti di rappresentanza privandolo del ricco stipendio annuale. “E nessuna donna dimentica il volto di un uomo che ha abusato di lei”, commenta ancora Virginia ripensando agli incontri choc vissuti con lui.



