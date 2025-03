Non tutti sanno che Lino Banfi ha una nipote di nome Virginia Leoni, nata dalla figlia Rosanna Banfi. La ragazza ha dovuto affrontare diverse sfide, forse tra le più difficili per una donna. Si è ritrovata in menopausa a soli 27 anni e ha dovuto ricorrere alla procreazione assistita per rimanere incinta. Un percorso complicato, complesso e doloroso che ha senza dubbio segnato la sua vita. In tutto ciò, nonno Lino le è sempre rimasto accanto nel suo percorso.

Lei stessa ha raccontato tutto a Il Corriere Roma, dicendo che poco prima di sposarsi ha smesso definitivamente di prendere il contraccettivo in pillola per via del desiderio di lei e del marito di avere un figlio dopo il matrimonio. Nel corso del tempo, però, si è accorta che il ciclo mestruale non arrivava mai: “All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze.” ha dichiarato la ragazza, ma dopo un anno si è sottoposta a visite specialistiche e ha scoperto la diagnosi che l’ha sconvolta.

Virginia Leoni, a dicembre è nata la piccola Matilde: la reazione di nonna Rosanna Banfi

Virginia Leoni ha scoperto di essere in menopausa precoce a soli 27 anni. Il medico le aveva detto che si trattava di una diagnosi definitiva, e questo comportava che non avrebbe potuto avere un figlio in maniera naturale. A raccontare il resto della storia era stata Rosanna, sua madre, che a Storie Di Donne Al Bivio ha svelato il retroscena della gravidanza: “Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta”, dice, per poi ammettere che nessuno riusciva a credere in un felice epilogo di quelle cure. “Nemmeno mio padre Lino si voleva illudere”.

La nipote di Lino, Virginia Leoni, ha dovuto passare un lungo periodo nel letto per permettere alla procreazione assistita di andare per il meglio. Inizialmente, prima di sapere della gravidanza, la famiglia è stata scaramantica e non ha comprato nulla, nemmeno le bavaglie o il ciuccio. Fortunatamente, Virginia Leoni è poi rimasta incinta della piccola Matilde nata a dicembre 2024. “Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere.” aveva scritto Rosanna Banfi: “Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino”, frase riferita al giorno di Santa Lucia.