Virginia Leoni è la figlia di Rosanna Banfi e nipote di Lino Banfi. Negli ultimi anni si è parlato molto di lei, dato il suo difficile percorso con la gravidanza e la menopausa precoce, arrivata a soli 27 anni. Lei come tante donne ha vissuto il duro colpo di sentirsi dire di non poter avere un figlio, ma nonostante tutto non ha voluto arrendersi e oggi, all’età di 31 anni è mamma della piccola Matilde. Curiosi di saperne di più sulla sua vita?

Malattia Rosanna Banfi, come sta oggi?/ La figlia di Lino Banfi: “E’ stata una battaglia dura…”

Oggi Virginia Leoni è a La Volta Buona di Caterina Balivo, pronta a fare il punto della situazione sulla sua vita e a condividere alcune delle sue esperienze. Infatti, la nipote di Lino Banfi ha affrontato moltissime sfide, tra cui l’ovodonazione, gli esami infiniti per arrivare a una gravidanza e poi, la nascita della figlia Matilde. Tutto questo l’ha resa un vero e proprio punto di riferimento per coloro che hanno vissuto la stessa esperienza, e con tutta la sua forza ha deciso di raccontarsi anche sui social, supportando chi desidera un figlio ma fatica ad averlo.

Rosanna Banfi, chi è: età, malattia della mamma Lucia e tumore/ "Mia figlia Virginia ha scoperto di..."

Virginia Leoni: “In famiglia affrontiamo tutto con positività“

Da diversi anni Virginia Leoni è felicemente in coppia con Gianluca De Marco, suo marito dal 2021. I due si conoscono da un decennio e con tanta fatica sono diventati genitori di Matilde. La ragazza non si è mai fatta abbattere dalle sfide della vita, come quella del tumore della mamma Rosanna: “Noi cerchiamo sempre di affrontare tutto con un atteggiamento positivo, anche quando mamma ha avuto il tumore non è stato facile ma con il sorriso siamo andati avanti“. Un po’ come Nonno Lino, anche Virginia Leoni ha imparato a far fronte alle difficoltà con il sorriso, senza nascondere le insicurezze e i momenti di dolore.