Virginia Maria Clara von Furstenberg è morta a Merano/ Era nipote di Gianni Agnelli

È morta Virginia Maria Clara von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella giornata di ieri sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano. La stilista, di 48 anni, era nata a Genova ma risiedeva a Milano, dove lavorava nel mondo della moda e dell’arte. Gli inquirenti, giunti sul posto, hanno escluso le responsabilità di terzi nella caduta avvenuta da una finestra ad un piano superiore. Virginia Maria Clara era una stilista ma anche artista e poetessa: era la nipote di Gianni Agnelli. La nonna di Virginia, Clara, era la sorella dell’Avvocato.

Solamente pochi mesi fa, a febbraio, la nipote di Agnelli era finita sui giornali per la sua scomparsa: per due giorni, infatti, la famiglia non aveva avuto sue notizie. Dopo due giorni era tornata sola nella propria abitazione. A Milano, Virginia Maria Clara viveva in zona Brera a Milano. Era figlia di Elisabetta Guarnati e del principe Sebastian Egon von Fuerstenberg, membro dell’omonima casata e fondatore di Banca Ifis. Era inoltre la nipote dell’attrice principessa Ira von Fuerstenberg e dello stilista principe Egon von Fuerstenberg. Tra i cugini anche Hubertus von Hohenlohe, sciatore.

Una vita turbolenta

Virginia Maria Clara von Fuerstenberg ha avuto una vita privata molto difficile: alle spalle aveva infatti tre matrimoni e cinque figli. A soli 18 anni, nel 1992, aveva sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacser, dal quale aveva divorziato poi nel 2003. Durante il matrimonio nacquero il barone Miklo’s Tassilo Csillaghy e la baronessa Ginevra. Nel 2002 il terzo figlio, con la nascita di Clara Bacco Dondi dall’Orologio, avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio. Nel 2004 il secondo matrimonio con Paco Polenghi, dal quale nacquero altri due figli, Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Nel 2017 con il terzo matrimonio con un discendente di un’antica famiglia polacca, Janusz Gawronski: relazione terminata dopo tre anni.

Lo scorso 18 febbraio, Virginia Maria Clara si era allontanata da casa senza avvisare nessuno. Il padre aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri di Marghera in provincia di Venezia per poi annullarlo il successivo giorno: era infatti tornata a casa dopo due giorni di assenza. Ora, purtroppo, la tragica notizia: in un hotel di lusso a Merano, la nipote di Gianni Agnelli è stata trovata senza vita.











