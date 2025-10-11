Chi è Virginia Mihajlovic, dalla carriera sui social fino alla tv con L’Isola dei Famosi. L’amore per i figli Violante e Leone Sinisa.

Un cognome che vale come garanzia; Virginia Mihajlovic – figlia del compianto Sinisa – è riuscita nel tempo ad andare ben oltre l’etichetta di ‘figlia d’arte’ affermandosi con le sue personali qualità e talenti. Dal mondo della tv ai social, passando per la moda, diverse sono le passioni ascrivibili al ventaglio delle sue attività. Proprio in rete ha iniziato a mettersi in mostra mettendo in risalto principalmente la sua quotidianità in parallelo all’attività da modella. La prima apparizione di spicco per quanto riguarda la tv è invece da ricondurre all’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2019.

Proprio nel corso della sua esperienza televisiva all’Isola dei Famosi 2019 ha messo in evidenza un lato di sé inedito, ciò che non poteva trasparire prima tramite i social e poi con qualsiasi altra esperienza televisiva. Il viaggio da naufraga di Virginia Mihajlovic ha messo a nudo le sue debolezze ma al contempo la sua forza; un’avventura applaudita all’unisono da addetti ai lavori e appassionati proprio per la sua capacità di raccontarsi – anche a proposito di esperienze personali – e per il merito di essersi messa in gioco senza remore.

Figli di Virginia Mihajlovic, Violante e Leone Sinisa: il nuovo baricentro della sua vita

C’è anche la vita privata di Virginia Mihajlovic che attira non poca curiosità. Da tempo legata al calciatore Alessandro Vogliacco – oggi suo marito – con il quale ha costruito una splendida famiglia scandita dalla nascita di due figli: Violante e Leone Sinisa. Proprio quest’ultimo è venuto al mondo di recente, nel 2024, e pur non avendo conosciuto il nonno – Sinisa Mihajlovic – nel suo nome e nel sangue conserva i tratti di un’icona indimenticabile. I figli sono il baricentro della vita di Virginia Mihajlovic, oggi più che mai immersa nel suo ruolo di mamma data la recente nascita di Leone Sinisa, appena 3 anni dopo la primogenita, Violante.