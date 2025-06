Evento familiare importante per Virginia Mihajlovic e il marito Alex Vogliacco: il battesimo del figlio Leone Sinisa in Puglia

Evento importante per Virginia Mihajlovic e il marito Alex Vogliacco che hanno battezzato il loro secondogenito Leone Sinisa. Un rito di passaggio che tocca qualunque bambino con una famiglia cattolica e l’evento si è tenuto in Puglia, la regione dove i genitori si sono sposati il 17 giugno 2023.

La Masseria Le Cerase è stata scelta come cornice per questo battesimo dove i numerosi ospiti hanno avuto modo di festeggiare con il buon cibo, il buon vino e un clima invidiabile. Ma la figlia del campione di calcio ha pensato anche ai bambini facendo installare alcuni giochi gonfiabili.

Virginia Mihajlovic: tutti gli ospiti del battesimo del figlio Leone

Quali sono stati gli ospiti del battesimo del figlio di Virginia Mihajlovic e il marito Alex Vogliacco? C’è stata la famiglia di lei, con la mamma Arianna Rapaccioni, e i fratelli e sorelle: Viktorija, Miroslav, Dusan e Nicholas. Era presente anche Marko, il figlio che l’ex calciatore ha avuto da una precedente relazione.

Per quanto riguarda le bomboniere la donna ha scelto un sacchetto personalizzato, realizzato a mano, di color celeste, molto apprezzate dai followers e dai suoi ospiti. Il look di lei era molto semplice: tutto in bianco candido partendo dai pantaloncini fino a gilet e alla giacca. Il marito ha preferito un completo coloro oliva mentre il bambino uno color bianco panna. Il ritratto di un famiglia felice anche se nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di una possibile crisi tra i due.