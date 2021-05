Virginia Mihajlovic è incinta/ Video: le lacrime di nonno Sinisa

Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia di Sinisa ha annunciato la dolce notizia attraverso un video sui social, in cui mostra le reazioni dei familiari. La secondogenita dell’allenatore del Bologna e Arianna Rapaccioni aspetta un figlio dal fidanzato Alessandro Vogliacco, calciatore del Pordenone, a cui è legata da ormai quattro anni. Nel video Virginia consegna una scatola a Vogliacco nel quale ha nascosto il messaggio: “Che abbia inizio il nostro viaggio più bello”, accompagnato dal test di gravidanza e da un body con la scritta “Io amo il mio papà”. Il secondo a ricevere la notizia è stato papà Sinisa Mihajlovic, che non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alla tutina con su scritto “Sorpresa, ciao nonno”: “Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere”, ha detto l’allenatore, visibilmente commosso.

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco aspettano una bambina

Virginia Mihajlovic ha poi dato il lieto annuncio ai fratelli minori Miroslav, Dushan e Nicholas, alla nonna materna e ai genitori del fidanzato Alessandro Vogliacco, tramite video chiamata. A festeggiare la gravidanza, sempre via social, è stata la sorella maggiore Viktorija, che ha immortalato il pancino di Virginia: “Che fantastica storia è la vita”. Nel post pubblicato su Instagram Virginia ha fatto sapere di aspettare una femminuccia: “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”.

