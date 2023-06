Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, si è sposata in Puglia/ Matrimonio da sogno

Virginia Mihajlovic ha sposato Alex Vogliacco: il matrimonio in Puglia

Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, ha vissuto un dei momenti più felici della sua vita; sabato 17 giugno è convolata a nozze con il compagno Alex Vogliacco. Lei, in un raffinato abito bianco di pizzo a sirena, è stata accompagnata all’altare dal fratello. mentre la mamma emozionata a scritto sui social: “La famiglia è tutto“.

La cerimonia si è svolta a Ostuni, in Puglia, ed è stato un matrimonio da sogno. Durante tutta la giornata, però, aleggiava l’assenza del padre di Virginia Mihajlovic, Sinisa, scomparso lo scorso anno. Non sono mancati riferimenti a lui, assente in un giorno importante per la figlia ma allo stesso tempo presente nella memoria e nel cuore di tutta la famiglia.

Virginia Mihajlovic la dedica dopo il matrimonio con Alex Vogliacco

Virginia Mihajlovic si è sposata sabato 17 giugno, con il compagno Alex Vogliacco. La figlia di Sinisa ha poi voluto condividere una riflessione sulla bellissima giornata delle nozze: “Ho già nostalgia di ieri. È stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante. ”

E ancora: “Una giornata che ha superato ogni mia situazione, un‘emozione che non so descrivervi a parole e senza dubbio una giornata che ricorderò per tutta la vita come la più bella di sempre. Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola , come d’altronde hai sempre fatto. Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito.”

