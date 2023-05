Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa, sposa il fidanzato Alex Vogliacco/ La data

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposano: ecco dove e quando

Virginia Mihajlovic e il suo compagno Alex Vogliacco convoleranno presto a nozze. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato Repubblica che ha lasciato trapelare alcuni dettagli del matrimonio. La data è stata fissata per il prossimo 17 giugno in Puglia, terra d’origine del calciatore.

Secondo le indiscrezioni, la coppia percorrerà la navata della Cattedrale di Monopoli dove avverrà la cerimonia. La festa nuziale dovrebbe avere luogo, invece, in una masseria a Ostuni. Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco avevano rimandato le nozze per la prematura morte di Sinisa. La proposta di matrimonio è stata fatta nel 2021 a Santorini: “Mi hai chiesto di sposarti e sì amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore” aveva risposto la figlia di Sinisa. Ora la coppia può finalmente dare seguito alla promessa d’amore.

Virginia Mihajlovic il ricordo di papà Sinisa: le sue parole

Virginia Mihajlovic ha scritto una lunga dedica al padre Sinisa il giorno dopo la sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2022. La giovane figlia del calciatore non ha nascosto il suo grande dolore: “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco”.

Ai microfoni di Verissimo, la figlia di Sinisa ha svelato il momento in cui ha scoperto della malattia del padre: “Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l’ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre”.

