Chi è Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa ed Arianna Rapaccioni ed il figlio Leone Sinisa chiamato così in onore del nonno: "I miei fratelli..."

Virginia Mihajlovic e il figlio Leone Sinisa chiamato così in onore del nonno: “I miei fratelli mi hanno proibito di mettergli il nome intero”

Arianna Rapaccioni Mihajlovic sarà ospite della puntata di questa sera di Storie al Bivio Show, il programma di Monica Setta che si è guadagnato la prima serata. La showgirl nel 2022 affronta il dolore della morte del marito Sinisa Mihajlovic ma per fortuna al suo fianco ha, Viktorija Mihajlović, Miroslav Mihajlović, Nicholas Mihajlovic, Marco Mihajlović, Dušan Mihajlović e due nipoti, entrambi figli della secondogenita Virginia: Violante e Leone Sinisa chiamato così in onore del nonno

Malattia Sinisa Mihajlovic, chi era e com’è morto l’ex calciatore e allenatore/ Il calvario della leucemia

E Virginia Mihajlovic in una recente intervista concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha spiegato l’origine del nome del figlio Leone Sinisa: “Ci tenevo che avesse un significato o qualcosa che andasse a ricordare mio papà” Tuttavia subito dopo ha aggiunto che sono stati i suoi fratelli, soprattutto il più grande, a proibirle di mettere al piccolo il nome dell’ex calciatore ed allenatore scomparso nel 2022: “Il nome Sinisa per intero è stato proibito dai miei fratelli perché avendo il cognome Mihajlovic, specialmente mio fratello più grande, mi ha detto ‘scordati il nome Sinisa perché quello è mio.'” E per questo il piccolo si chiama Leone Sinisa Vogliacco.

Video Real Madrid Pachuca (3-1)/ Gol e highlights: decide Arda Guler! (22 giugno Mondiale per club 2025)

Chi è Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic: il marito Alessandro Vogliacco e i due figli Violante e Leone Sinisa

Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa Mihajlovic ed Arianna Rapaccioni è nata il 29 maggio 1998, ha dunque 27 anni. Da otto anni ha una relazione con il calciatore Alessandro Vogliacco che ha sposato nel 2023 e dal quale ha avuto due figli: Violante e Leone Sinisa. E proprio sul marito Virginia in un’intervista recente ha ammesso: “Alessandro è una persona dolcissima e come papà altrettanto. Abbiamo avuto Violante quando eravamo due ragazzini. Alessandro era un papà giovane e molto impacciato, quindi c’è voluto del tempo. Ora è bravissimo”.