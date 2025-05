Virginia Mihajlovic si è sposata due anni fa, precisamente nel 2023 con Alessandro Vogliacco. Un evento incredibile avvenuto qualche mese dopo dalla morte di Sinisa, suo padre. Dopo la tragica perdita, la donna aveva deciso comunque di vivere al meglio quel momento magico con il marito, e sui social aveva dichiarato di aver sentito la presenza del papà durante le sue nozze. Lei, oggi 26enne, è stata una delle naufraghe più di successo de L’Isola dei Famosi, e dopo l’esperienza alle Honduras è diventata un’influencer molto seguita sui social tanto che nel corso del tempo ha aperto un brand di moda.

Alessandro Vogliacco, chi è il marito Virginia Mihajlovic? Il nome del secondo figlio/ "Dedicato a lui"

Oggi Virginia Mihajlovic continua a portare avanti la sua attività mentre parallelamente, anche la sua famiglia cresce dato che nel 2021 è nata la sua prima figlia Violante. I due dovevano sposarsi anni fa, ma il matrimonio è sempre stato rimandato per via delle condizioni di salute di Sinisa, il quale stava peggiorando sempre di più. Nonostante tutto sembrasse rose e fiori, negli ultimi giorni spuntano voci su una presunta crisi in atto nella loro relazione. Ecco come stanno le cose.

Virginia Mihajlovic: "Perdere papà Sinisa è stato doloroso"/ "Non è riuscito a conoscere mio figlio Leone"

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono lasciati?

Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic si sono sposati nella maestosa cattedrale di Monopoli “Per me è la chiesa più bella della Puglia“, aveva detto la ragazza. Ma le voci che spuntano nelle ultime ore sono tutt’altro che confortanti dato che in uno screen di Alessandro Rosica si è visto il messaggio di una fan che ha scritto queste parole: “Aleee, ma sbaglio o la Mihajlovic pubblica molte meno storie con il marito da quando è uscito il gossip delle corna? Cosa ne pensi?”. Questa la risposta dell’esperto: “Penso che Rosica non parla tanto per. Non si brucerebbe la credibilità per questa stronz@ta Bravo!!“. Dunque, lui conferma il sospetto sulla crisi tra i due, anche se da parte loro non è ancora arrivata nessuna conferma.