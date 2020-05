Virginia Mihajlovic, sorella di Viktorija/ “Papà Sinisa? Il mio guerriero, ti amo!”

Pubblicità

Virginia Mihajlovic è la sorella di Viktorija con cui ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2019. Un rapporto davvero speciale quello tra le sorelle che hanno condiviso un’esperienza davvero unica lontane per la prima volta da casa e dalla famiglia. Durante l’avventura in Honduras, infatti, le ragazze hanno dimostrato tutto il loro amore per il padre Sinisa Mihajlovic, l’ex campione di calcio oggi allenatore del Bologna. A lui Virginia sui social ha dedicato un bellissimo post accompagnato da una fotografia scattata alcuni anni fa a a Porto Cervo in Costa Smeralda. “Il mio guerriero. Ti amo, papà” ha scritto la secondogenita di casa Mihajlovic che ha voluto ancora una volta condividere tutto il suo amore e sostegno al padre che da diverso tempo sta combattendo contro la leucemia. Tutta la famiglia, infatti, si è stretta intorno al calciatore per sostenerlo nel lungo percorso di guarigione. Non sono mancati i momenti di difficoltà, come quando la figlia Virginia ha postato sui social un messaggio davvero forte: “guardo fissa la tastiera del cellulare per provare a trovare le parole giuste da scrivere qui scrive nel suo ultimo post Instagram la 20enne ma nessuna parola sarebbe abbastanza per te. Sono tua figlia, ti conosco bene, nonostante ciò ogni volta che sento la tua storia mi vengono i brividi sulla pelle. Perché tu mi sorprendi sempre. Perché tu mi rendi una figlia orgogliosa. Ogni giorno”.

Virginia Mihajlovic: il fidanzato è un calciatore come papà Sinisa

Virginia Mihajlovic è legatissima al padre Sinisa a cui dedica tantissimi messaggi sui social e non solo. “Io devo dire Grazie a mio Papà. Perché mio papà mi ha reso una donna sicura di me stessa. Ancor di più mi ha reso coraggiosa e combattiva” – ha detto la ex concorrente de L’Isola dei Famosi che, parlando del padre, ha detto – “mi ha insegnato a non mollare, a guardare fisso e dritto un obbiettivo e raggiungerlo”. La bellissima sorella gemella di Viktorija dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi è diventata una influencer da migliaia di follower; proprio sui social la figlia di Sinisa fa molte volte riferimento al padre proponendolo ai suoi seguaci come un esempio da seguire. “Io oggi mi sento fortunata. Più di chiunque altro. A voi voglio dire di non mollare mai, perché come dice lui, la luce in fondo al tunnel c’è, ed io auguro a tutti voi di poter trovare, un giorno, la vostra luce” ha scritto la bellissima figlia dell’allenatore serbo nata dall’amore con Arianna Rapaccioli. Oltre ad essere la figlia di Sinisa, Virginia è una grande amante degli animali, adora viaggiare e praticare sport. Ha un bulldog francese di nome Carlotta ed è una fashion addicted! La moda una delle sue più grandi passioni come si evince anche dal profilo Instagram dove è molto seguita. Dal punto di vista sentimentale, la bella secondogenita di casa Mihajlovic è felicemente fidanzata con Alessandro Vogliacco, difensore centrale del Pordenone Calcio che ha un bellissimo rapporto con il suocero Sinisa.



