Virginia, nipote di Raimondo Vianello/ “Lo zio era caduto a Natale…”, “Ho saputo di zia Sandra dalla tv”

Virginia, la nipote di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

Virginia Vianello, classe 1955, è la nipote del celebre Raimondo, figlia del fratello Lanfranco, generale pilota dell’Aeronautica Militare. Ad aprile 2010 quando è morto lo zio, Virginia ha sbrigando tutte le incombenze, organizzare il funerale e parlare con i giornalisti, sostituendosi alla zia Sandra Mondaini, rinchiusa in casa nel suo silenzio. In molti ricorderanno il necrologio in bianco dell’attrice, contenente solo la scritta “Raimondo non c’è più”. In quei giorni Virginia ha spiegato le cause del decesso dello zio nel corso dello speciale di Rete 4. La nipote ha rivelato o che Raimondo Vianello era caduto a Natale e non si era più ripreso. Il ricovero immediato una decina di giorni prima il decesso non aveva fatto sperare niente di buono.

Giorgia Trasselli, chi è la Tata di Casa Vianello/ Marito, vita privata e il retroscena su Sandra e Raimondo

Virginia Vianello: “Ho saputo di zia Sandra dalla tv”

Cinque mesi dopo, Virginia Vianello ha appreso della morte della zia Sandra Mondaini dalla televisione: “Mi ha chiamato una mia amica per darmi la notizia, io poi ho acceso la tv e ho sentito telegiornali e programmi in cui se ne parlava”, aveva raccontato al telefono con Pomeriggio 5. La nipote di Raimondo aveva criticato la famiglia di filippini, da anni vicini a Raimondo e Sandra, di aver tenuto lei e gli altri nipoti lontano dalla zia: “Da tempo non riuscivano più a metterci in contatto con lei perché ogni volta che telefonavamo o cercavamo di andarla a trovare, i domestici filippini o chi per loro ci dicevano che non era possibile”, aveva detto all’Ansa. Concludendo: “Noi eravamo la famiglia di zia Sandra perché lei aveva dei parenti ma alla lontana e con i quali non manteneva più rapporti da anni”.

