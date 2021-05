Virginia Raffaele “A Carla Fracci spesso non hanno risposto”/”Tardi per glorificarla”

Virginia Raffaele non può non essere colpita profondamente da quanto è successo nei giorni scorsi, ancora di più rispetto ai fan e a chi non ha avuto modo di conoscerla come ha fatto lei. Per mesi lei e il suo autore ne hanno studiato movenze, interviste e biografia, fino a quando l’attrice non è riuscita a portarla sul palco con il successo che tutti noi abbiamo avuto modo di testimoniare. La stessa Carla Fracci non si è mai sentita offesa dalla sua imitazione ma piuttosto ne era lusingata tant’è che al suo cospetto l’aveva ringraziata. A rivelarlo è proprio Virginia Raffaele che in un’intervista a La Repubblica: “Una volta mi confessò che Charlie Chaplin le aveva detto: “Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande” e così mi ringraziò”. Al momento al Raffaele non si sente dell’umore giusto per pensare ad una nuova imitazione dell’etoilè e rimanda tutto a tra qualche anno quando poi potrà farlo ma solo come un grande omaggio all’artista che era e che adesso tutti vogliono glorificare.

Virginia Raffaele “A Carla Fracci spesso non hanno risposto”

Proprio a riguardo Virginia Raffaele si lascia andare ad un commento o, meglio, ad una risposta che ci deve far riflettere: “Carla Fracci ha avuto momenti in cui non è stata aiutata, chiedeva e non aveva risposte. Perché aspettiamo che i grandi non si sono più per glorificarli?”. Il suo sembra essere un po’ un rammarico per quello che è stato ed è successo a Carla Fracci in passato e quando ripensa a queste ultime ore concitare rivela di averle scritto un messaggio quando ha saputo delle sue condizioni non buonissime ma di non aver ricevuto risposta: “La danza è sofferenza ma mai come adesso sarà assenza”.

