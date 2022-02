Virginia Raffaele a “LOL 2 Chi ride è fuori”/ “Chi teme di sembrare scema…”

Virginia Raffaele è attesa da una nuova interessante avventura in Tv in cui avrà modo di mettere in mostra tutta la sua verve ironica. L’attrice ha infatti accettato con entusiasmo di essere tra le protagoniste di “LOL 2 – Chi ride è fuori”, lo show di Amazon in cui un gruppo di comici sono chiamati a stare insieme e a non ridere alle battute degli altri.

Thomas Santu, chi è il fidanzato Virginia Raffaele/ La showgirl trova l'amore

La sua non sarà l’unica presenza femminile nel cast, che si somma a quella di Maria Di Biase, Diana Del Bufalo e Alice Mangione, pronte a dimostrare come anche le donne siano in grado di strappare una risata e fare divertire il pubblico. Quest’ultima ci ha tenuto a sottolineare come non sia semplice conquistare la fiducia dei telespettatori: “Partiamo svantaggiati perché c’è molta aspettativa da parte del pubblico – ha detto nella conferenza di presentazione -. C’è sempre bisogno di ridere, il pubblico dimostra che bisogna fare della comicità di qualità e dobbiamo offrirla. L’essere cretine, per una donna, in questo lavoro, è un vantaggio”.

Virginia Raffaele ex fidanzata Ubaldo Pantani/ È single? "Mi pesa ma certi periodi.."

Virginia Raffaele e la comicità: l’attrice pronta per “LOL 2 – Chi ride è fuori”

Una donna, inevitabilmente, tende a spesso a essere sottovalutata ne l suo lavoro e la comicità ne sa eccezione. E’ questo l’aspetto che è stato sottolineato da Virginia: “Se una donna ha paura di passare per scema, non può fare questo mestiere. Lol 2? Quel cretino di Michele Foresta mi ha messo in grande difficoltà” – ha detto lei ai microfoni di ‘Blogo’.

L’attrice, intanto, sembra avere raggiunto la serenità anche nel privato, grazie al nuovo fidanzato Thoms Santu. I due sono stati sorpresi insieme dai fotografi del settimanale ‘Chi’ mentre uscivano dal Teatro Lirico di Milano, dove lei è attualmente in scena con il suo spettacolo ‘Samusà‘.

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele: perché si sono lasciati?/ Lei è nostalgica ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA