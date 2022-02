Virginia Raffaele, concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ L’arma letale della risata?

C’è grande, grandissima curiosità di scoprire la seconda stagione di Lol 2 Chi ride è fuori, una delle grandi protagoniste è Virginia Raffaele, comica e imitatrice amata da tutta Italia. Lei, infatti, sarà tra i dieci concorrenti della gara comica targata Amazon Prime Video e sarà in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro, che sarà devoluto ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

“È stata un’esperienza intensa, solo chi è masochista fa ‘Lol”‘, ha rivelato Virginia Raffaele nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Lol 2 Chi ride è fuori. L’artista capitolina ha anche parlato del suo lavoro, ponendo l’accento sulle presunte differenze di genere: “Per me il comico non ha sesso, quando si fa la distinzione maschio/femmine mi trovo in difficoltà. Se uno ha una minima ombra di coscienza nella quale pensa ‘sono scemo’, deve cambiare lavoro. Questo purtroppo è un male che arriva a volte ai comici”.

CHI È VIRGINIA RAFFAELE PROTAGONISTA A “LOL 2 CHI RIDE È FUORI”

Come dicevamo, Virginia Raffaele è una delle artiste più amate in Italia ed è nota per la sua grande versatilità: dalla conduzione alla recitazione, passando per la radio, è attiva in ogni ambito dello spettacolo. Dopo aver studiato danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza, la comica è entrata nel cuore di tutti per le sue straordinarie abilità nell’imitazione, dando vita a una moltitudine di personaggi diventati immediatamente cult. Ospite dei principali programmi tv di tutte le reti, Virginia Raffaele ha co-condotto due volte il Festival di Sanremo ed è stata al timone di due programmi tutti suoi: Facciamo che io ero per Rai 2 e Come Quando Fuori Piove sul canale Nove. Senza dimenticare la carriera in teatro: pensiamo a Performance, regia di Giampiero Solari, oppure a Samusà, per la regia di Federico Tiezzi.

