Virginia Raffaele/ Dopo le voci su Claudio Baglioni: “Comica? Mai desiderato altro…”

VIRGINIA RAFFAELE E L’AMICIZIA CON CLAUDIO BAGLIONI

Virginia Raffaele torna protagonista, ma in tv, con la nuova puntata di Techetechetè dedicata alle “comiche”. Negli ultimi giorni, però, ha tenuto banco per la sua vita amorosa, presunta in questo caso. Le è stata attribuita una relazione con Claudio Baglioni, con indiscrezioni che hanno fatto il giro del web e dei social. È scoppiato un vero e proprio caso, ma la bolla è scoppiata con la smentita del Fatto Quotidiano, che ha contattato persone vicine a Virginia Raffaele, le quali hanno bollato come fake news le voci riguardanti appunto una storia d’amore tra la comica e il cantante. Sono molto amici, nulla di più.

A proposito di amici, l’attrice comica recentemente si è raccontata a Giuliano Sangiorgi, in occasione della seconda puntata del podcast Contatto. “Comica? Non ho mai desiderato altro. C’è stato un momento in cui mi sono detta ‘faccio la ballerina’. Ma quando ho capito che ai saggi di fine anno mi mettevano in prima fila perché facevo ridere, ho capito che non era la mia strada“, ha raccontato Virginia Raffaele all’artista.

VIRGINIA RAFFAELE “LA MIA FAMIGLIA BIZZARRA…”

A proposito della sua sfera privata, Virginia Raffaele ha raccontato di arrivare da una famiglia “bizzarra“. Anche per questo non ha stupito la sua scelta di diventare comica. “Se avessi detto ‘voglio fare l’avvocato’ sarei stata allontanata. Erano circensi, la mia bisnonna una contorsionista“. Per lei il bisnonno, ceramista, lasciò tutto e diedero poi vita al LunEur, il luna park più antico d’Italia, dove Virginia Raffaele ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza. “I giostrai hanno un gergo loro. Con mia madre ogni tanto per strada lo parliamo ancora per non farci capire“.

Ma nella conversazione con Giuliano Sangiorgi la comica ha ovviamente lasciato spazio anche alle sue imitazioni. Celebri sono quelle di Giorgia Maura, Sandra Milo, Ornella Vanoni, Carla Fracci, Malika Ayane, Patty Pravo. Alcune di queste artisti tra l’altro hanno collaborato proprio col suo amico, Giuliano Sangiorgi. Alcune di queste le rivedremo stasera a Techetechetè.











