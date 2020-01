Virginia Raffaele/ “Essere differenti è la cosa più rock che c’è” (Danza con me)

Virginia Raffaele è tra i protagonisti di “Roberto Bolle – danza con me“, lo show televisivo dell’etoile della danza che per il terzo anno consecutivo approda nella prima serata di Raiuno nel primo giorno di Capodanno. Uno show che si preannuncia davvero imperdibile visto che sul palcoscenico si alterneranno grandi star del mondo dello spettacolo, ma anche ballerine e ballerini di fama internazionale. Una presenza speciale è quella di Virginia Raffaele che torna a far visita all’Étoile della danza mondiale. E’ un periodo davvero magico per l’imitatrice che recentemente è tornata nei teatri italiani con lo spettacolo “Samusà”, mentre sul grande schermo ha prestato la voce a Morticia nella nuova versione cinematografica de “La famiglia Addams” diretta da Conrad Vernon e Greg Tiernan e campione di incassi al botteghino. Un film a cui la Raffaele è felicissima di aver partecipato come ha raccontato dalle pagine del settimanale Vero: “questo film è riuscito a trattare temi complessi e attuali senza retorica e banalità: un modo originale per far arrivare messaggi e diretti soprattutto ai più giovani!”.

Virginia Raffaele: “i social? non li amo particolarmente”

Il lungometraggio “La Famiglia Addams” è un film importante che ha portato sul grande schermo temi attuali e moderni, tra cui quello della diversità. “Essere differenti è la cosa più rock che possa esserci” – sottolinea Virginia Raffaele che ha prestato la voce al personaggio di Morticia. Sul film l’attrice ed imitatrice ha dichiarato: “questa famiglia, che ai più appare così insolita, porta con sé un messaggio profondo: per capire gli altri bisogna guardare oltre, cambiare un po’ il nostro punto di vista. Basta conoscere e prendere confidenza con le cose più “strane” per non tenerle più a distanza”. Non solo, durante la lunga chiacchierata la Raffaele al settimanale Vero ha parlato anche del rapporto con i social: “non li amo particolarmente ed è evidente che non li aggiorno spesso. Non nego che, nel nostro lavoro, mettono anche un po’ di ansia, soprattutto se, quando fai qualcosa, vai a leggere i commenti. Inoltre penso che i social abbiano anche tolto qualcosa: per esempio prima i personaggi famosi, nell’immaginario collettivo, erano irraggiungibili. Oggi invece hai la possibilità di dire a Lady Gaga ‘ma che capelli ti hanno fatto?”.

Virginia Raffaele

Attrice, imitatrice e conduttrice di successo, Virginia Raffaele non nasconde di non riuscire a guardare i film horror. “Non riesco a vederli. Sono terrorizzata dal genere horror, mi fanno troppa paura!” ha detto la bravissima imitatrice che, invece, è una grandissima appassionata di cartoni animati “ne ero affascinata sin da bambina. Coi loro tempi comici per me erano e hanno rappresentato un’ottima palestra e scuola di comicità”. Infine si è soffermata sulla sua infanzia trascorsa per buona parte nei circhi: “sono nata in una famiglia di giostrai e quindi ho passato tutta la mia infanzia nei luna park. La fantasia ha giocato un ruolo fondamentale nella mia vita: oggi riuscire a portarla nella realtà è davvero difficile, ma spesso è proprio lei, la fantasia, che ti salva”.



