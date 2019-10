Virginia Raffaele/ Ex fidanzata Ubaldo Pantani “ancora single, in parte un peccato…”

Tra le attrici e personaggi dello spettacolo più amate, Virginia Raffaele è così legata al suo lavoro da averne in parte pagato le conseguenze sul piano sentimentale. Forse proprio a causa dei troppi impegni professionali, infatti, non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto. Dopo essere rimasta legata per cinque anni al comico nonché collega Ubaldo Pantani, oggi, in copertina sul nuovo numero di Io Donna – il settimanale al femminile del Corriere della Sera – ha rivelato di non avere ancora un nuovo compagno. “Se sono ancora single? Si, in parte è un peccato e in parte no”, ha ammesso. Questo perchè per lei parlare di questioni sentimentali non è affatto una questione semplice. Forse si riferisce proprio alla sua passata relazione con Ubaldo Pantani quando ammette, tra le pagine del medesimo settimanale, le difficoltà nel trovare la persona giusta: “Non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro”. I due si innamorarono proprio sul lavoro, appunto. Un legame forte, caratterizzato da un grande feeling ma poi destinato ad interrompersi dopo cinque anni di affiatata relazione.

VIRGINIA RAFFAELE È ANCORA SINGLE DOPO LA STORIA CON UBALDO PANTANI

Virginia Raffaele, proprio come ogni buon stakanovista che si rispetti, è una che si dedica molto alla sua professione e questo la porta ad incontrare indubbiamente non poche difficoltà nella ricerca dell’anima gemella. Eppure, parlandone con Cristina Lacava per Io Donna l’attrice ammette: “Non sono una che non riesce a staccare, so divertirmi. In vacanza, viaggio volentieri. […] Spesso mi ritaglio dei weekend con persone che non fanno il mio lavoro”. La soluzione, a questo punto, potrebbe essere quella di dedicarsi alla ricerca di un uomo al di fuori della propria sfera professionale. E’ trascorso quasi un anno da quanto Virginia Raffaele annunciò la fine della sua relazione con Ubaldo Pantani ma da allora le reali motivazioni non sono mai state rese note, sebbene forse, dalle brevi frasi che si è lasciata scappare in questa intervista, sarebbe possibile ipotizzarne le ragioni. In una intervista a Vanity Fair, parlando proprio della rottura con il comico aveva spiegato: “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo. La solitudine pesa, ma ci sono periodi che non ce n’è per niente e nessuno”. Forse, questo, è proprio uno di quei periodi…

