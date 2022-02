Virginia Raffaele ex fidanzata Ubaldo Pantani/ È single? “Mi pesa ma certi periodi..”

Traguardo in vista per “Tali e Quali”, lo show di Rai 1 che stasera torna in onda con l’ultima, attesa puntata dopo il rinvio dell’appuntamento programmato per lo scorso 29 gennaio: e in vista dello spettacolo di questa sera, che vedrà non solo Leonardo Pieraccioni ma anche Ubaldo Pantani nelle duplici vesti di ospiti speciali oltre che di giudici d’eccezione, i riflettori si accenderanno anche di rimando su Virginia Raffaele che del 50enne comico e imitatore originario di Cecina è stata per diverso tempo la sua compagna.

Ma cosa sappiamo oggi della vita sentimentale di Virginia Raffaele oltre che dei motivi che l’hanno portata a rompere la relazione col suo collega? La loro rottura, dopo una storia durata circa cinque anni, ha sorpreso molti dato che per bocca dei diretti interessati non è stata certo indolore e sia Ubaldo sia Virginia a precisa domanda si sono sempre mostrati pensierosi e nostalgici al ricordo dell’ex partner: la Raffaele anzi in una intervista aveva ammesso di sentire l’assenza di una persona speciale a cui era stata molto legata, dato che durante quel periodo aveva avuto modo di ‘vivere’ anche la figlia di lui, una persona che le manca molto. Ad ogni modo i veri motivi della fine della liaison non sono mai venuti a galla, né tanto meno lo stesso Pantani si è mai sbottonato, al pari della 41enne comica e attrice capitolina, per rivelarli.

VIRGINIA RAFFAELE, EX FIDANZATA DI UBALDO PANTANI: “LA SOLITUDINE MI PESA MA…”

Ma oggi Virginia Raffaele è ancora single? E c’è qualche possibilità che possa tornare assieme a Ubaldo per uno dei sodalizi non solo artistici ma pure sentimentali che più avevano entusiasmato le rispettive fan base? Alla seconda domanda è tanto facile quanto difficile rispondere: non vi sono mai stati segnali in tal senso anche se i due pare si siano lasciati senza mai strascichi polemici. Sulla propria ‘singletudine’, invece, la Raffaele non si è mai esposta in pubblico anche se possono tornare utili le parole pronunciate durante una intervista a “il Giornale”.

In quell’occasione infatti Virginia Raffaele aveva ammesso di essere oramai single, pur confessando che questo era dovuto anche al fatto di non riuscire a trovare un uomo che possa starle sempre accanto visto il lavoro che fa. In una chiacchierata invece col magazine rosa “Vanity Fair”, la straordinaria imitatrice originaria di Roma si era lasciata andare a un’altra confessione, che sottolineava non solo come non vi fosse alcun uomo nella sua vita ma che la cosa le pesasse un po’: “La solitudine mi pesa, ma ci sono periodi in cui non ce n’è per niente e per nessuno”. Insomma, single sì… ma con juicio.



