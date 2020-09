Virginia Raffaele “Ho scritto a Garrone e non mi ha risposto”/ “Il lockdown…”

C’è spazio per Virginia Raffaele nella tv italiana? La ritroveremo come ospite o spalla al Festival di Sanremo o, magari, in uno dei programmi di Maria de Filippi? Per la bella comica, attrice e imitatrice, sicuramente non c’è limite quando si parla di progetti futuri ma lei stessa, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha spiegato che da “grande” vorrebbe fare l’attrice: “Non mi interessa fare la comica al cinema. Ci sono comici che strafunzionano come il mio amico Checco Zalone ma io voglio fare l’attrice che interpreta un ruolo. Sogno Matteo Garrone, una volta gli ho scritto un’email per manifestargli la mia ammirazione ma non mi ha mai risposto”. A quanto pare Virginia Raffaele è pronta per cambiare volto, e non per interpretare uno dei suoi personaggi, ma per disegnare sulla sua pelle una nuova veste drammatica. Sarà accontentato quando qualcuno leggerà la sua intervista? Naturalmente lo speriamo ma, fino ad allora, non ci rimane che aspettare il suo ritorno in tv.

VIRGINIA RAFFAELE PRONTA A DIVENTARE ATTRICE DRAMMATICA?

Nella stessa intervista, Virginia Raffaele poi volge il suo pensiero al passato, al momento in cui anche lei, come milioni di italiani, si è ritrovata chiusa in casa. Anche in quel caso il Coronavirus, le immagini dei morti e le notizie drammatiche che si sono susseguite in tv, l’hanno portata a spegnere il suo sorriso: “Ho empatizzato con il dolore, ho evitato tante cose social: c’è chi ha tenuto davvero compagnia agli altri ma c’è chi si è fatto prendere dal virus dell’ego. A me non veniva più da ridere, era una dimensione totalizzante che mi ha chiuso in una riflessione romantica”. Cosa ne verrà fuori da questo periodo di introspezione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA