Virginia Raffaele/ “In questo periodo evitiamo di dire mai”

Virginia Raffaele torna in tv con le repliche di “Facciamo che io ero…un’altra volta“, lo show di successo che l’hanno vista debuttare in prima serata su Rai2. Da lunedì 25 maggio 2020, infatti, spetta alla comica ed attrice fare compagnia ai telespettatori con le repliche dello show andato in onda nel 2017 in prima serata su Raidue. Quale occasione migliore, in questo periodo di Coronavirus e semi-quarantena, che regalare qualche risate al pubblico con le imperdibili imitazioni della straordinaria artista? Ad annunciare il ritorno, in replica, su Raidue è stata proprio la Raffaele che sui social ha pubblicato un post scrivendo: “Stasera alle 21.20 su Rai2 andrà in onda ‘Facciamo che io ero… un’altra volta’….Vi aspetto con Gabriel Garko, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Roberto Bolle e tanti altri amici!”. Una puntata da non perdere visto che la Raffaele regalerà ai telespettatori qualche ora di spensieratezza e divertimento con le imitazioni di personaggi del calibro di Donatella Versace e Bianca Berlinguer.

Virginia Raffaele, le imitazioni su Raidue

Oltre al ritorno in tv con “Facciamo che io ero…un’altra volta”, Virginia Raffaele in questi giorni si è resa protagonista anche di una divertentissima diretta con Checco Zalone. I due sui social si sono ritrovati per raccontare in modo ironico la quarantena forzata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Non solo, la imitatrice e attrice ha duettato con il comico e regista pugliese nel brano “Immunità di gregge”, una canzone che la stessa Raffaele ha raccontato così ai suoi follower. “Immunità di Gregge, una canzone per voi, due note in allegria – ha scritto la comica ed imitatrice su Instagram sottolineando -” mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”.

Il video, manco a dirlo, è diventato virale collezionando centinaia di likes e commenti nel giro di pochissimo tempo con i fan letteralmente impazziti. “Grazie per questo momento di spensieratezza” è il commento di un fan a cui seguono frasi del tipo “aspettavamo che la quarantena ci regalasse anche questa perla. Geniali e mai scontati, bravi tutti!” e “No, ma è bellissima!”. Non solo, c’è anche chi ha lanciato una proposta davvero interessante: “a quando uno spettacolo tra voi 2?”. Quarantena a parte, la Raffaele al momento è concentrata solo sul lavoro come ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: “lavoro e basta. Non mollo un centimetro, mai. Non svuoto la testa, non mi abbandono. Mi punto la pistola alla tempia da sola. Quando mi dicono: “Questo è il tuo momento”, mi sale l’ansia. Lo vedo che finisce. Antidoti? La leggerezza, quando riesce nel senso di Calvino: planare sulle cose dall’alto”.



