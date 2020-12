Virginia Raffaele/ L’omaggio: “Gigi Proietti? Il mio primo Amore”

Virginia Raffaele è stata definita da molti la versione femminile di Gigi Proietti per la sua verve, la sua ironia ma anche per la sua bravura a calarsi nei panni di artisti o personaggi. Inutile dire che il paragone è un po’ azzardato e forse è un po’ presto per dire che la Raffaele saprà fare quello che è riuscito al Re di Roma ma questa sera sarà chiamata a renderle omaggio nello speciale Gigi Proietti, che spettacolo in onda questa sera su Rai1 insieme ad una serie di altri colleghi. Anche lei nei giorni scorsi ha avuto modo di ricordare il maestro sui social pubblicando una foto che la ritrae stretta a lui proprio come una figlia al proprio padre accompagnando il posto con un significativo: “Nooo… 💔 Il mio primo Amore. Il più grande di tutti La storia”. Un altro omaggio è poi arrivato sui social nel giorno del suo funerale. In quel frangente l’attrice ha scritto: “Applausi infiniti per Te in questo giorno. Secondo me, in fondo, c’è l’illusione che questi applausi ostinati ti possano svegliare di nuovo, farti saltare su e dire: “Ma che c’avevate creduto?”. Ti prego, faccelo ‘sto scherzo Gi. Per sempre”.

Virginia Raffaele: “Gigi Proietti? Il mio primo Amore”. Il suo straziante addio social e non solo..

Virginia Raffaele continua a sperare la stessa cosa anche questa sera quando renderà omaggio al grande maestro in Gigi Proietti, che spettacolo, lo show messo insieme da Rai1 con una serie di ospiti illustri, amici e colleghi di Proietti, pronti a ricordarlo. Ma cosa potrà svelare la Raffaele del grande Gigi Proietti che già non sappiamo? Ricordi, dietro le quinte e insegnamenti che lei, così come tutti i ragazzi che hanno seguito le sue orme, hanno messo insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA